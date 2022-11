Elon Musk demite toda a diretoria do Twitter — CMIO

O bilionário é atualmente o único diretor da gigante das redes sociais e prometeu fazer mudanças

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, dissolveu todo o conselho de administração do Twitter após sua compra da gigante da mídia social, mostram documentos legais arquivados com reguladores financeiros na segunda-feira.

Musk supostamente planeja reduzir a força de trabalho da plataforma em até 25%, de acordo com entrevistas e documentos obtidos pelo Washington Post. O círculo interno do novo proprietário agora está decidindo quem fará parte da primeira rodada de demissões, que deve afetar mais de 7.000 pessoas de quase todos os departamentos, incluindo vendas, produtos, engenheiros, jurídico, bem como confiança e segurança, de acordo com a uma fonte citada pelo veículo.

Embora Musk não tenha confirmado explicitamente os planos, ele já havia levantado preocupações sobre a existência de muitas pessoas em cargos de gestão na empresa. Quando perguntado o que mais “coisa confusa no Twitter” foi, Musk respondeu twittando que parece haver “10 pessoas ‘gerenciando’ para cada pessoa codificando.”

Parece haver 10 pessoas “gerenciando” para cada pessoa codificando — Elon Musk (@elonmusk) 30 de outubro de 2022

Alguns já levantaram preocupações de que as demissões em massa podem levar à instabilidade na empresa e resultar em mais assédio e trollagem na plataforma. Musk, no entanto, enfatizou que sua direção única é temporária e assegurou a seus seguidores do Twitter que toda a moderação no Twitter continuaria a funcionar sem alterações por enquanto.













O bilionário explicou que agora está formando um conselho de moderação de conteúdo e observou que quaisquer alterações nas políticas de conteúdo do Twitter e restabelecimento de contas só ocorreriam após a convocação desse conselho.

Musk finalizou sua compra do Twitter por US$ 44 bilhões na semana passada, após um tumultuado processo de compra que durou quase seis meses. Depois que uma ação movida pelo Twitter acabou forçando a compra, o primeiro movimento de Musk como CEO foi demitir quatro dos executivos de mais alto escalão da empresa, incluindo o ex-CEO Parag Agrawal, afirmando que ele havia “sem confiança” na gestão da gigante das redes sociais.

O bilionário afirmou que acredita que o Twitter é a nova praça pública da cidade e destacou a importância de combater a censura partidária excessiva na plataforma. Ele também insiste que não comprou o Twitter para “fazer mais dinheiro,” mas sim para “ajudar a humanidade”.