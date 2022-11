Módulo final atraca na estação espacial chinesa — CMIO

O terceiro e último módulo atracou na estação chinesa Tiangong na órbita da Terra na terça-feira, segundo a mídia, citando a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA).

O módulo de laboratório, chamado Mengtian (que significa ‘sonhar com o céu’), foi lançado em um foguete Longa Marcha 5B do local de lançamento de Wenchang, na ilha de Hainan, na segunda-feira. Ele chegou à estação espacial Tiangong após uma jornada de cerca de 13 horas e atracou com sucesso no módulo central na terça-feira.

O novo módulo contém equipamentos para estudar microgravidade e realizar experimentos em física de fluidos, ciência dos materiais, ciência da combustão e física fundamental, de acordo com o CMSA.

Ele também carrega o que Pequim descreveu como “o primeiro sistema de relógio atômico frio baseado no espaço do mundo.” O dispositivo fornecerá “o sistema de tempo e frequência mais preciso no espaço, que não deve perder um segundo em centenas de milhões de anos”, um pesquisador da Academia Chinesa de Ciências, Zhang Wei, disse à AFP.













Segundo a CMSA, três astronautas chineses (conhecidos como taikonauts) que estão atualmente em órbita se juntarão em breve a outros três, com o objetivo de concluir a construção da estação até o final do ano.

Ao tornar a Tiangong totalmente operacional, a China provará que “agora é um jogador igual no espaço com os EUA, Rússia e Europa”, O analista espacial chinês Chen Lan disse à AFP. “Em termos científicos e comerciais, é sempre bom ver novos players chegando… A competição sempre acelera a inovação.”

A China enviou dois outros módulos em órbita nos últimos dois anos. O país está construindo sua própria estação espacial, pois foi excluída do projeto da Estação Espacial Internacional (ISS) desde 2011, quando o governo dos EUA proibiu a NASA de trabalhar com Pequim.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse na terça-feira que Pequim espera que Tiangong se torne “uma casa espacial para toda a humanidade”.

A estação estará aberta a todos os estados membros da ONU, disse Zhao, acrescentando que já foram aprovados projetos científicos de 17 países, incluindo Suíça, Polônia, Alemanha e Itália.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China pretende desvendar os segredos do sol

A Rússia disse que pretende sair da ISS após 2024 e também começar a construir sua própria estação espacial. No entanto, o vice-primeiro-ministro russo Denis Manturov disse no mês passado que Moscou provavelmente concordará em estender sua participação no projeto da ISS até 2028.