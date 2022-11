Dicionário britânico nomeia palavra do ano — CMIO

De acordo com o Collins Dictionary, 2022 foi “um longo período de instabilidade e insegurança”

O dicionário Collins nomeou “Permacrise” sua palavra do ano para 2022, afirmando que o termo resume “que realmente horrível” tem sido. Em meio a conflitos, convulsões políticas e crises econômicas, os líderes políticos disseram ao público para se preparar para mais do mesmo.

Definido por Collins como “um longo período de instabilidade e insegurança, especialmente um resultante de uma série de eventos catastróficos”, ‘Permacrisis’ foi anunciado como a palavra do ano da editora na terça-feira.

O termo “Resume o quão terrível 2022 tem sido para tantas pessoas” disse Alex Beecroft, chefe da Collins Learning. De acordo com Beecroft, a palavra descreve apropriadamente a sensação de “vivendo a agitação causada pelo Brexit, a pandemia, o clima severo, a guerra na Ucrânia, a instabilidade política, o aperto de energia e a crise do custo de vida”.

Em muitos aspectos, o mundo está em um estado de ‘Permacrise’ há vários anos. A pandemia de coronavírus trouxe consigo não apenas a ameaça de doença e morte, mas restrições draconianas à liberdade pessoal, promulgadas em todo o mundo ocidental.

Gastos maciços do governo durante a pandemia provocaram um aumento na inflação, enquanto as sanções impostas à Rússia em resposta à sua operação militar na Ucrânia privaram o Ocidente de suprimentos vitais de energia, exacerbando o aumento do custo de vida.













O presidente francês Emmanuel Macron declarou em agosto que o mundo enfrentava uma crise “série de crises”, e para se preparar “o fim da abundância”. O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou seus cidadãos que sancionar a Rússia e armar a Ucrânia “terá custos para nós”, e se preparar para o “real” perspectiva de escassez de alimentos.

O presidente russo, Vladimir Putin, vê 2022 como um ponto de inflexão, após o qual o Ocidente coletivo – economicamente prejudicado por sustentar a Ucrânia – perderá seu domínio global.

“Estamos em um marco histórico, à frente do que é provavelmente a década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, disse. Putin declarou em um discurso na semana passada. “O Ocidente não é capaz de administrar sozinho a humanidade, mas está tentando desesperadamente fazê-lo, e a maioria dos povos do mundo não quer mais tolerar isso.”

Alternativamente, o líder russo poderia ter usado uma das gírias que entraram na lista de palavras do ano de Collins – ‘Vibe Shift’, significando “uma mudança significativa em uma atmosfera ou tendência cultural predominante”.