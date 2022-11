‘A Terceira Guerra Mundial já começou efetivamente’ – Nouriel Roubini – CMIO

Uma nova guerra mundial está praticamente em andamento, “certamente na Ucrânia e no ciberespaço”, explicou o economista Nouriel Roubini.

Na semana passada, o professor da Universidade de Nova York foi entrevistado pela Der Spiegel e listou alguns dos problemas mais graves do mundo.

Relembrando um evento recente organizado pelo Fundo Monetário Internacional, ele se referiu ao historiador Niall Ferguson que “disse em um discurso lá que teríamos sorte se tivéssemos uma crise econômica como na década de 1970 – e não uma guerra como na década de 1940”.

Ao falar sobre as grandes ameaças globais, Roubini mencionou o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentando que o Irã e Israel estão “em rota de colisão” também.

“Eu li que o governo Biden espera que a China ataque Taiwan mais cedo ou mais tarde”, disse o economista, resumindo que “A Terceira Guerra Mundial já começou efetivamente.”

A rivalidade entre Washington e Pequim está aumentando a tensão em grande medida, observou Roubini, acrescentando que os EUA proibiram a exportação de certos semicondutores para a China e estão pressionando os países europeus a cortar os laços comerciais com o país por motivos de segurança nacional. Ele acredita que uma ruptura do mundo globalizado está se aproximando.













“Comércio, finanças, tecnologia, internet: tudo se dividirá em dois” ele previu.

Não ficou claro se as nações não aliadas escolheriam o lado dos EUA no confronto, disse ele. “Perguntei ao presidente de um país africano por que ele obtém tecnologia 5G da China e não do Ocidente. Ele me disse que somos um país pequeno, então alguém vai nos espionar de qualquer maneira. Então, eu posso pegar a tecnologia chinesa, é mais barata”, o economista revelou ao Der Spiegel.

O professor teme que os sistemas políticos dos Estados Unidos e da Europa não consigam lidar com os problemas, levando a uma ascensão de governos de direita.

Nouriel Roubini ganhou destaque por prever a crise financeira de 2008-09 e foi apelidado de ‘Doctor Doom’ por Wall Street.