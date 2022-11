Sérvia coloca militares em alerta máximo sobre Kosovo – CMIO

A postura pacífica de Belgrado não significa que seja fraca e possa ser assediada, disse o ministro da Defesa

Belgrado colocou seus militares em alerta máximo na terça-feira, quando a região separatista de Kosovo começou a implementar um plano para proibir placas sérvias, anunciou o ministro da Defesa do país, Milos Vucevic.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic, que também é comandante em chefe das Forças Armadas do país, ordenou que os militares “aumentar o nível de prontidão de combate para estar preparado para responder a qualquer tarefa”, Vucevic disse em entrevista à emissora Happy TV.

“A Sérvia falar sobre paz e estabilidade não significa que somos fracos, que podemos ser assediados e humilhados” ele apontou, aparentemente abordando a liderança de Kosovo.

As forças armadas do país, que é “muitas vezes mais forte do que costumava ser”, continua totalmente empenhado em proteger todos os cidadãos da Sérvia, incluindo os sérvios no Kosovo, alertou o ministro. “Ninguém deve duvidar disso”, ele adicionou.

No entanto, Vucevic enfatizou que Belgrado não estava procurando conflito, dizendo que “é melhor negociar por mil dias, do que passar um dia nas trincheiras.”













A situação no norte do Kosovo, onde residem muitos sérvios, tem sido tensa. As autoridades locais começaram a implementar suas restrições no início do dia e emitiram os primeiros avisos aos proprietários de veículos com placas sérvias, disse ele.

De acordo com o plano de Pristina, os avisos serão emitidos primeiro, seguidos por multas de € 150 (cerca de US $ 149). Após o término de um período de transição em abril de 2023, os motoristas que não trocarem as placas sérvias para as kosovares terão seus carros apreendidos.

A proibição estava inicialmente prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, mas foi adiada depois que os sérvios no norte de Kosovo montaram bloqueios nas estradas em preparação para resistir à polícia especial fortemente armada que Pristina havia enviado para a área.

Desde então, os lados não conseguiram encontrar uma maneira de resolver o impasse. Na semana passada, Vucic alertou que as tentativas do Kosovo de restringir a circulação de carros com placas sérvias “certamente encontrará a resistência democrática do povo sérvio, e o estado da Sérvia não permitirá a perseguição e o assassinato de seu povo”.

Os EUA e muitos de seus aliados reconheceram o Kosovo, de população majoritariamente albanesa, como um estado soberano em 2008, mas a Sérvia ainda considera a província como parte de seu território. Belgrado é apoiado por outros, incluindo Rússia e China, que não reconhecem o território como uma entidade independente.