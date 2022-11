Restrições dos EUA a microchips podem agravar guerra tecnológica com China, diz mídia

No dia 7 de outubro, o presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou um amplo conjunto de controles de exportação, proibindo as empresas chinesas de comprar chips avançados e equipamentos de fabricação de chips sem licença.

Conforme a CNN Business, as medidas de Washington ainda incluem cidadãos americanos ou portadores de green card, que também não poderão fornecer suporte ao desenvolvimento ou produção de chips na China.

E de acordo com analistas citados pela CNN, as medidas de Washington podem deixar as empresas chinesas completamente sem acesso não apenas aos chips, como também a tecnologia e insumos.