Conservadores do Reino Unido suspendem ex-ministro por ambições de TV – CMIO

O ex-secretário de Saúde Matt Hancock perdeu o chicote de seu partido depois de se inscrever no ‘I’m a Celebrity’

O ex-secretário de Saúde do Reino Unido Matt Hancock foi suspenso como parlamentar conservador na segunda-feira por sua intenção de participar do popular reality show ‘I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!’.

O líder do Partido Conservador, Simon Hart, fez o anúncio logo após o The Sun revelar que Hancock em breve trocará os corredores de Westminster pela selva australiana, onde ele estará lutando pela sobrevivência junto com outros competidores conhecidos.

“Após uma conversa com Matt Hancock, considerei a situação e acredito que este é um assunto sério o suficiente para justificar a suspensão do chicote com efeito imediato”. Hart, que é responsável pela disciplina do partido, disse.

A decisão de Hart significa que Hancock deve agora se sentar no Parlamento como um parlamentar independente, a menos que seu chicote seja devolvido a ele.

O primeiro-ministro Rishi Sunak também expressou sua desaprovação da decisão de Hancock de tirar uma folga para ser o show.

“O primeiro-ministro acredita que em um momento desafiador para o país, os parlamentares devem estar trabalhando duro para seus eleitores na Câmara ou em seus círculos eleitorais. O público, quando elege seus deputados, espera que eles trabalhem duro para seu eleitorado”, disse o porta-voz de Sunak.

Segundo o porta-voz, é “improvável” que o primeiro-ministro assistirá as lutas de Hancock na TV, embora alguns membros do partido conservador aparentemente não possam esperar.

“Estou ansioso para ele comer o pênis de um canguru. Cite-me. Você pode me citar isso”, Andy Drummond, vice-presidente da Associação Conservadora de West Suffolk, disse.













Um aliado não identificado de Hancock disse à LBC que o deputado decidiu participar do programa porque ele “não espera servir no governo novamente.”

Segundo essa pessoa, o ex-secretário de saúde planeja fazer uma doação beneficente e vê ‘Sou uma celebridade’ como “uma oportunidade incrível de se envolver com o público e falar sobre questões com as quais ele realmente se importa – incluindo sua campanha de dislexia.”

De acordo com o especialista em relações públicas Mark Borkowski, citado pelo Daily Mail, o papel pode ter dado a Hancock incríveis £ 350.000 (US $ 401.000). Isso está no topo de seu salário de MP de £ 84.000 ($ 96.000) – números que provocaram indignação nas mídias sociais.

Hancock, que ganhou ampla publicidade devido a suas aparições na TV durante a pandemia de Covid-19, renunciou ao cargo de secretário de saúde no ano passado. Sua renúncia veio depois que um vídeo apareceu mostrando ele beijando sua assessora, Gina Coladangelo, em seu escritório, violando suas próprias regras de distanciamento social.