'Está feito': Rússia aguarda resposta sobre a 'mensagem' de Truss logo após explosões do Nord Stream

“Como os russos souberam que o Reino Unido explodiu os gasodutos Nord Stream em parceria com os EUA? Porque Liz Truss usou seu iPhone para enviar umaum minuto depois da explosão no gasoduto e antes de alguém saber disso”, escreveu Kim Dotcom em sua conta no Twitter.

O empresário afirma que a informação não veio do telefone de Truss que, de acordo com a mídia, foi hackeado. No entanto, ele não explica como recebeu as informações ou em que se baseiam suas alegações.