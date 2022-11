Sérvia emite ordem de derrubada de drones — CMIO

Belgrado embaralhou caças depois que UAVs foram vistos acima de bases militares perto de Kosovo

Os militares sérvios têm ordens para destruir imediatamente quaisquer drones hostis no espaço aéreo do país, anunciou o presidente Aleksandar Vucic na terça-feira. As novas regras de engajamento vêm depois que os interceptadores MiG-29 foram enviados para afastar UAVs vistos acima de bases militares perto da fronteira com a província separatista de Kosovo.

Vários veículos aéreos não tripulados foram detectados acima de uma instalação militar perto de Merdare, uma das passagens designadas entre Kosovo e o resto da Sérvia, e Vucic ordenou que os militares enviassem aviões com ordens de atirar. Os drones então se retiraram rapidamente, informou a mídia em Belgrado. A ordem para derrubar qualquer drone hostil permanece em vigor, no entanto.

O ministro da Defesa, Milos Vucevic, revelou na terça-feira que os militares já foram colocados em alerta máximo. “estar preparado para responder a qualquer tarefa”, como a administração étnica albanesa no Kosovo tentou coagir os sérvios que vivem lá a mudar suas placas e documentos de carro.













Kosovo foi ocupado pela OTAN em 1999 e seu governo provisório de etnia albanesa declarou independência em 2008, com o apoio dos EUA e seus aliados. Belgrado se recusou a reconhecer a província separatista e é apoiada pela Rússia e China, entre outros.

O governo em Pristina diz que sua ordem abrange toda a província, incluindo territórios onde os sérvios permanecem em maioria. A tentativa anterior de impor regras de matrícula e identificação, no final de julho, se transformou em um impasse militar até que o embaixador dos EUA interveio e pediu um adiamento.

Belgrado diz que quer paz, mas não permite outra “massacre” dos Sérvios. Também acusa Pristina de não cumprir nenhuma de suas obrigações decorrentes de vários acordos mediados pela UE – como dar autonomia aos sérvios – mesmo que cite esses acordos como justificativa para a repressão ao documento.

Vucic disse repetidamente que deseja que a Sérvia se junte à UE e que não reconhecerá Kosovo – embora Bruxelas exija esse reconhecimento como pré-requisito para a adesão.