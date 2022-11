Presidente da empresa Itochu diz que Japão não vai sobreviver sem petróleo e gás russos

“A realidade é que não sobreviveremos se não continuarmos a importar [recursos energéticos] da Rússia, mesmo que os volumes sejam menores”, disse Okafuji ao Financial Times.

O CEO acrescentou que, “ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, o Japão é quase totalmente dependente de países estrangeiros para suas necessidades energéticas, por isso é impossível romper relações com a Rússia por causa de sanções”.

Além disso, Okafuji criticou uma tendência de pressão geopolítica sobre as empresas e indicou que isso afeta negativamente a economia mundial.

Plano de economia de energia

O governo do Japão decidiu implementar um plano de economia de energia de 1º de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023.

Nishimura também mencionou um sistema de vouchers para residências que reduzam o consumo de energia em 3% ou mais em relação ao nível do ano passado.

“Como parte do plano, decidimos reiniciar as usinas que permanecem ociosas e comprar quantidades adicionais de combustível”, acrescentou.

É a primeira vez em sete anos que o Japão lança um plano de austeridade energética no inverno. Medidas semelhantes foram ativadas no verão passado, quando a capacidade de geração de energia era insuficiente, os preços do gás natural liquefeito (GNL) estavam subindo e o iene voltou a cair em relação ao dólar americano.