Primeiro-ministro dinamarquês Frederiksen renuncia

Em 1º de novembro, as eleições parlamentares foram realizadas na Dinamarca. De acordo com os dados mais recentes, o bloco “vermelho” de partidos de centro-esquerda, que inclui o Partido Social Democrata, recebe 90 dos 179 assentos no parlamento, sendo que a coligação de centro-direita tem 73 assentos, enquanto o Partido Moderado tem 16.