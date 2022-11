Türkiye não está pronto para aprovar a candidatura da Suécia à OTAN — CMIO

Türkiye ainda não está pronto para suspender seu veto e endossar a oferta da Suécia à Otan, disse na segunda-feira um porta-voz do partido governista AK, Omer Celik. As promessas feitas por Estocolmo em resposta às preocupações de Ancara sobre fornecer asilo a suspeitos que considera terroristas não são suficientes, acrescentou.



“Essas declarações da Suécia são boas, mas não são suficientes até que sejam implementadas” Celik disse, de acordo com a Bloomberg. “Estamos esperando que ele ganhe vida.”

Türkiye paralisou o processo de aprovação dos pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, que foram apresentados em maio. Ambas as nações buscaram se juntar ao bloco militar após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia. Ancara alertou anteriormente que poderia bloquear as ofertas, pois acusou os dois países de abrigar membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos que considera organizações terroristas.

No início de outubro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou que seu país estava pronto para apoiar a candidatura da Finlândia, acrescentando que “A Finlândia não é um país onde os terroristas circulam livremente.”

Há uma semana, a Reuters informou que a Suécia informou a Türkiye que estava pronta para trabalhar com Ancara na extradição de suspeitos de terrorismo e disse que tomou medidas adicionais contra militantes curdos. Estocolmo também teria dito que permaneceu “totalmente comprometidos com a implementação” do memorando assinado pela Suécia, Finlândia e Türkiye em junho.













Na terça-feira, o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson disse que sua nação “pleno respeito pelo fato de que cada país dentro da aliança toma suas próprias decisões”, acrescentando que ele havia falado recentemente com Erdogan por telefone e os dois “concordei em que eu viesse a Ancara e comunicarei a data exata quando for formalmente confirmada.”

O primeiro-ministro deve visitar Türkiye em algum momento da próxima semana. As declarações também vêm antes da visita do secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg a Türkiye esta semana. Em 20 de outubro, ele disse que estava “confiante de que todos os Aliados ratificarão o Protocolo de Adesão”, abrindo caminho para a Finlândia e a Suécia aderirem à OTAN.

Stoltenberg acrescentou que Estocolmo não tem mais restrições à exportação de armas para Türkiye e também estabeleceu um mecanismo de cooperação nas áreas de compartilhamento de inteligência e combate ao terrorismo internacional.

Até agora, apenas dois membros da OTAN não ratificaram os Protocolos de Adesão da Finlândia e da Suécia: Türkiye e Hungria. Segundo Stoltenberg, no parlamento húngaro, a ratificação está na agenda “esta queda.”