Rússia e Irã concordam em assinar acordo de livre comércio com União Econômica Eurasiática

“Também concordamos em remover todas as barreiras que existem hoje no caminho do desenvolvimento do comércio bilateral. E estamos falando em reduzir as barreiras nas fronteiras com terceiros países. Concordamos em concluir um acordo sobre uma zona de livre comércio entre o Irã e a União Econômica Eurasiática em um futuro próximo”, disse Novak durante uma entrevista coletiva, após a reunião da comissão intergovernamental Rússia-Irã sobre comércio e cooperação econômica.