Doença tropical perigosa se espalhando na Alemanha – mídia — CMIO

O número de novos casos de febre do Nilo Ocidental no país dobrou desde o ano passado

Duas vezes mais pessoas contraíram a febre do Nilo Ocidental na Alemanha este ano do que em 2021, informou a Der Spiegel na terça-feira, citando dados fornecidos pelo Instituto Robert Koch (RKI), o órgão nacional de vigilância da saúde.

O número de infecções registradas na Alemanha desde o final de agosto subiu para dez, segundo o RKI. Pelo menos oito deles foram contratados na Alemanha, disse a porta-voz da agência ao Der Spiegel.

Pelo menos quatro estados foram afetados pela propagação da doença, incluindo a capital, Berlim, os estados orientais da Saxônia e Saxônia-Anhalt, bem como a Renânia do Norte-Vestfália, no oeste, disse o RKI, acrescentando que mais casos podem ainda ser descoberto.

Embora o número de casos tenha dobrado em comparação a 2021, é menor do que em 2020, quando um total de 30 casos foram registrados, disse o Der Spiegel. Infecções em alemães que não viajaram para o exterior foram detectadas pela primeira vez em 2019.













O RKI também disse que documentou o vírus sendo transmitido entre pássaros e mosquitos na Alemanha em 2018. Agora, acredita-se que o patógeno possa hibernar em mosquitos na Alemanha.

A febre geralmente é assintomática, o que significa que a maioria dos casos não é relatada, de acordo com o RKI. Cada quinta pessoa infectada com o vírus desenvolve sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo dores de cabeça ou febre, bem como vômitos ou erupções cutâneas.

Um em cada 100, no entanto, pode ficar gravemente doente, pois a doença pode causar inflamação cerebral, como encefalite ou meningite, e pode levar a convulsões. A probabilidade de morte entre pacientes gravemente doentes é de cerca de 10%. A recuperação pode levar semanas ou até meses. Pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas são consideradas em risco particular de infecções graves.

De acordo com a agência de saúde da UE (ECDC), um total de 950 casos de febre do Nilo Ocidental foram relatados em todo o bloco este ano, com 82 mortes relacionadas à infecção. Os países do sul da Europa parecem ser desproporcionalmente afetados. Só a Itália registrou mais de 570 casos, com outros 280 relatados na Grécia.