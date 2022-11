Parlamento da Bielorrússia vai considerar alterações ao Código Eleitoral

De acordo com a nova constituição da Bielorrússia, o SNA se tornará o mais alto órgão representativo da democracia no país, aprovará os fundamentos da política interna e externa, doutrina militar, o conceito de segurança nacional do país e decidirá sobre a legitimidade da eleições. O número máximo de delegados à Assembleia Popular Bielorrussa é de 1200 pessoas. A assembléia será formada por delegados ex officio (o presidente atual e o presidente que deixou de exercer seus poderes, representantes do poder legislativo, do poder executivo, do judiciário), de representantes das câmaras de deputados locais e de representantes do poder sociedade. O mandato da Assembleia Popular Bielorrussa é de cinco anos.