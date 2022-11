Autoridade de saúde dos EUA testa positivo para Covid-19 novamente – CMIO

A diretora do CDC, Rochelle Walensky, recebeu sua última rodada de doses de reforço há menos de dois meses

Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, testou positivo para Covid-19 pela segunda vez depois de passar por tratamento com o medicamento antiviral da Pfizer, revelou a organização na segunda-feira.

“A diretora do CDC, Dra. Rochelle Walensky, apresentou sintomas leves de sua recente infecção por COVID-19, completou um curso de Paxlovid e, após um período de isolamento, testou negativo para o vírus”, disse a agência em um comunicado. No domingo, porém, “Walensky começou a desenvolver sintomas leves e voltou a testar positivo.”

Walensky testou positivo para Covid-19 pela primeira vez em 22 de outubro, um mês depois de receber uma dose de reforço bivalente que continha elementos da forma original do vírus, detectada em dezembro de 2019 em Wuhan e a variante Omicron mais recente.













O presidente Joe Biden e seu principal conselheiro médico, Anthony Fauci, também experimentaram uma recuperação de infecções por Covid-19 depois de tomar Paxlovid. Ambos contraíram o vírus apesar de estarem totalmente vacinados e reforçados.

Em setembro, um estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que testes positivos de Covid-19 e infecções rebote eram mais comuns em pacientes tratados com Paxlovid do que o fabricante do medicamento havia reconhecido anteriormente. Os pacientes com infecções de rebote também foram considerados tão capazes de espalhar a doença quanto os não tratados.

A Pfizer respondeu à notícia prometendo estudar o re-tratamento desses pacientes com mais Paxlovid, embora não haja evidências de que este seja um tratamento eficaz. Especialistas dos Institutos Nacionais de Saúde afirmaram não acreditar que um curso de cinco dias de Paxlovid seja suficiente para que o corpo desenvolva uma forte resposta imune ao SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19.

No mês passado, um executivo da Pfizer admitiu que as vacinas da empresa nunca se mostraram eficazes na prevenção da infecção por Covid-19, apesar da crença generalizada de que fizeram exatamente isso. O CEO Albert Bourla reconheceu em dezembro de 2020, quando a vacina foi lançada nos EUA, que ele estava “não tenho certeza” o jab impediu a transmissão.