Primeiro-ministro israelense cancela participação na cúpula do clima no Egito

TEL AVIV, 2 de novembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro israelense Yair Lapid cancelou sua participação agendada anteriormente na cúpula do clima em Sharm el-Sheikh, no Egito, em meio aos resultados da contagem de votos nas eleições para o 25º Knesset, mostrando a perda da coalizão liderada por ele, informou a emissora estatal CAN .

Israel realizou sua quinta eleição parlamentar antecipada em três anos na terça-feira. O comparecimento às urnas foi de 71,3%, o maior desde 2015. Após as comissões eleitorais processarem 84,3% das cédulas, os resultados da votação mostram que a maior facção parlamentar no 25º Knesset é o partido Likud liderado pelo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sob sua liderança uma coalizão religiosa direita pode ser formada, o que vai contar com uma maioria parlamentar confiante de 65 deputados no Knesset de 120 assentos, o bloco de seus oponentes, liderado pelo atual primeiro-ministro, o líder do partido Yesh Atid, Yair Lapid, tem 45 votos, e 10 para o festas árabes.