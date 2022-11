Reino Unido enfrenta inverno potencialmente mais frio do que o normal – meteorologistas – CMIO

Em meio a uma crise de energia iminente, meteorologistas dizem que as chances de temperaturas mais baixas são 1,3 vezes maiores que o normal

A probabilidade de a Grã-Bretanha enfrentar um inverno mais frio do que o normal é um pouco maior que o normal, disse o Met Office nesta segunda-feira em sua previsão de três meses.

Enquanto o país se prepara para uma crise de energia, exacerbada por sanções anti-Rússia e uma queda acentuada no fornecimento de energia de Moscou para a Europa, os meteorologistas dizem que há 25% de chance de que a próxima temporada seja fria, o que é 1,3 vezes a chance normal.

Ao mesmo tempo, o Met Office disse que o “as chances de condições secas são maiores do que o normal,” enquanto as condições tempestuosas “são menos prováveis ​​do que o normal.”

No geral, no entanto, o cenário mais provável é que o próximo inverno seja médio, de acordo com as perspectivas.

Outubro na Grã-Bretanha foi excepcionalmente quente, com temperaturas no último fim de semana acima de 20 graus Celsius (68 graus Fahrenheit).













O clima ameno significa que não houve tanto aumento na demanda de energia e os preços do gás na verdade diminuíram em relação aos picos de verão.

No entanto, a Grã-Bretanha está se preparando para um inverno desafiador. Apesar de não depender diretamente do fornecimento de energia russo, o Reino Unido costumava importar gás e eletricidade da Europa continental durante os meses mais frios e eventos climáticos extremos. No entanto, este ano, os países europeus estão enfrentando graves crises energéticas próprias em meio a tentativas de se livrar da dependência do combustível russo.

No final do mês passado, a Centrica Plc anunciou que estava reabrindo a Rough, com sede no Mar do Norte – a maior instalação de armazenamento de gás do país – após uma suspensão de cinco anos. Embora esteja operando com apenas cerca de 20% de sua capacidade anterior, ainda adicionará 50% às reservas do Reino Unido.

O National Grid ESO da Grã-Bretanha disse em outubro que sua “caso base” permanece inalterado, sugerindo que haverá gás e eletricidade suficientes para a Grã-Bretanha neste inverno. No entanto, não descartou uma “cenário mais extremo” envolvendo “uma hipotética escalada da crise energética na Europa” e déficit de gás, bem como de eletricidade. Nesse caso, “estratégias de mitigação” devem ser lançados, incluindo o despacho “as unidades de carvão retidas”.

O chefe do ESO, John Pettigrew, também revelou o pior cenário possível: se o tempo ficar extremamente frio e se o fornecimento de gás para alimentar as centrais elétricas for insuficiente, a empresa terá que desligar o gás e a eletricidade em algumas partes do país por algumas horas a um Tempo.