SIMFEROPOL, 2 de novembro – RIA Novosti. As tropas ucranianas fizeram várias novas tentativas frustradas de romper as defesas russas na direção de Kherson, disse o vice-chefe da administração da região de Kherson, Kirill Stremousov, no canal Telegram.

“Tradicionalmente, os nazistas e mercenários foram derrotados e forçados a recuar para suas posições”, diz a publicação.

A situação na linha de frente permanece inalterada, disse o funcionário.

Como o Ministério da Defesa informou hoje em um resumo do curso da operação especial, as tropas russas na região de Kherson repeliram as tentativas das Forças Armadas da Ucrânia de romper as defesas na direção das aldeias de Ishchenko, Bruskinskoe, Sukhanovo e Pyatikhatki. As perdas inimigas totalizaram 105 militares, dois tanques, nove veículos blindados e sete veículos.

26 de outubro, 23:46Operação militar especial na Ucrânia Arestovich: a situação perto de Kherson está mudando em uma direção desagradável para Kyiv

O resumo do Ministério da Defesa diz respeito aos eventos do dia anterior, enquanto Stremousov descreve a situação atual.

Em geral, as tropas ucranianas na região de Kherson têm recentemente “testado” a defesa das forças armadas russas em pequenos grupos. No domingo passado, Stremousov disse à RIA Novosti que a Ucrânia estava preparando uma tentativa de ofensiva em larga escala.

Agora, os moradores da região de Kherson estão sendo retirados da zona de 15 quilômetros do Dnieper. Segundo as autoridades locais, isso se deve à preparação por Kyiv de um ataque maciço de mísseis à barragem da usina hidrelétrica de Kakhovskaya. No total, está previsto o reassentamento de até 70 mil pessoas.