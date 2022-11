Cultivo de ópio em alta desde a tomada do Talibã – ONU — CMIO

A produção da droga no Afeganistão aumentou um terço em relação ao ano anterior, revela um relatório

O cultivo de ópio no Afeganistão, o maior produtor do mundo, cresceu desde que o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021, revelou o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) na terça-feira. As terras cultivadas com papoula no país aumentaram 32% em relação ao ano anterior, para 233 mil hectares, segundo o último relatório da agência da ONU.

Após a proibição do cultivo de ópio e outros narcóticos ter sido posta em prática em abril, os preços do ópio “subiu”, afirmou o UNODC. Como resultado, a colheita de ópio de 2022, que foi amplamente isenta do decreto do Talibã devido a um período de carência de dois meses, tornou-se “o mais rentável para os agricultores desde 2017.”

De acordo com o relatório, “a renda obtida pelos agricultores com a venda de ópio mais do que triplicou” de US$ 425 milhões no ano passado para US$ 1,4 bilhão em 2022. O valor mais recente representa 29% do valor de 2021 do setor agrícola do país.

A agência observa, no entanto, que o lucro maior não necessariamente aumentou o poder de compra dos agricultores – o aumento da inflação elevou o preço dos alimentos em cerca de 35%.

De acordo com o UNODC, desde o início do regime do Talibã, o tráfico de opiáceos do Afeganistão, que fornece cerca de 80% do consumo global de opiáceos, continua ininterruptamente.













Como normalmente leva entre um ano e um ano e meio para os opiáceos originários do Afeganistão chegarem aos países de destino, quaisquer mudanças na atividade de cultivo ou tráfico no Afeganistão podem ser observadas “no mesmo ano no Próximo e Médio Oriente e Sudoeste da Ásia, e um ano depois na Europa,”, afirmou a agência da ONU.

Em sua previsão para 2023, o UNODC disse que os agricultores afegãos estariam tomando decisões sobre o cultivo de ópio com base em uma variedade de fatores, incluindo perturbações econômicas, crises humanitárias, altos preços do ópio, bem como “incerteza sobre como as autoridades de fato irão impor a proibição do cultivo.”

A maior parte da safra de ópio de 2023 deve ser semeada até o início de novembro de 2022, observa o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.

“A comunidade internacional deve trabalhar para atender às necessidades agudas do povo afegão e intensificar as respostas para impedir que os grupos criminosos traficam heroína e prejudicam pessoas em países ao redor do mundo”. disse o diretor executivo do UNODC, Ghada Waly.

O ópio é usado em muitas drogas analgésicas, mas também é o ingrediente chave da heroína.

Em 2020, somente nos Estados Unidos, 13.000 pessoas morreram de overdose de heroína, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país.

Números do Centro Nacional de Estatísticas de Abuso de Drogas dos EUA mostram que 80% das pessoas que usam heroína primeiro abusaram de opióides prescritos.