BELGRADO, 2 de novembro – RIA Novosti. O Presidente da Assembleia (Parlamento) da Sérvia, Vladimir Orlic, em reunião com o Embaixador Russo Alexander Botsan-Kharchenko, agradeceu à Rússia pelo seu apoio na questão do Kosovo e Metohija.

O presidente do parlamento sérvio e o chefe da missão diplomática russa realizaram uma reunião em Belgrado na quarta-feira, onde discutiram vários tópicos da esfera da cooperação bilateral.

“Orlic informou o embaixador Bocan-Kharchenko sobre a situação em Kosovo e Metohija e observou que a Sérvia, apesar da política irresponsável e dos passos unilaterais de Pristina, está tentando manter a paz e a estabilidade nesta parte da Europa e continua comprometida com a plena aplicação do acordos alcançados mais cedo e respeito ao direito internacional. O presidente da Assembleia agradeceu à Rússia pelo apoio que oferece à integridade territorial e soberania da Sérvia e por sua posição de princípio sobre Kosovo e Metohija”, disse o serviço de imprensa da Assembleia Legislativa da Sérvia.

A reunião teve como pano de fundo as crescentes tensões no Kosovo. Nos postos de controle que separam a autoproclamada república da Sérvia central, à meia-noite de 1º de novembro, entrou em vigor a decisão das autoridades de Pristina sobre o recadastramento obrigatório de carros com números sérvios. Os “agentes alfandegários” do Kosovo começaram a emitir advertências por escrito aos motoristas com placas emitidas pelas autoridades sérvias.

O chefe do Ministério da Defesa sérvio, Milos Vucevic, disse na terça-feira que o exército sérvio elevou sua prontidão “ao nível de ser capaz de realizar todas as tarefas”. Ele enfatizou que “ninguém quer guerras e conflitos”. Na quarta-feira, o ministro confirmou que os drones que saem do Kosovo monitoram as posições e quartéis do exército sérvio nos distritos de Raska, Nis e Topplich nos últimos três dias e indicou que os drones serão “eliminados” pelo exército sérvio.

Representantes dos sérvios do Kosovo – o partido da Lista Sérvia – realizaram uma reunião urgente em 27 de outubro com o presidente sérvio Aleksandar Vucic, seguida de uma reunião do Conselho de Segurança nacional. De acordo com o líder da “lista sérvia” Goran Rakic, no caso de ações contundentes das autoridades albanesas do Kosovo em Pristina, os sérvios vão se defender pacificamente e bloquear as estradas, mas “não sabem o que vai resultar em .” Após a reunião do Conselho de Segurança, o presidente Vučić disse que o plano de Pristina é permitir que as pessoas deixem a província com números sérvios, e não deixá-los voltar. Ele enfatizou que Belgrado não permitirá violência e assassinatos de sérvios pelas autoridades albanesas de Kosovo.

Em meados de setembro, Vucic observou em uma reunião especial do parlamento que o perigo de um conflito violento em Kosovo devido aos passos unilaterais de Pristina era próximo e sério. Em seguida, ele falou sobre o aumento da presença de unidades do Ministério da Administração Interna albanês de Kosovo, a transferência de funcionários e equipamentos para o norte da região habitada por sérvios.

Em Pristina, os sérvios locais são obrigados a registrar novamente todos os carros com placas emitidas pelas autoridades sérvias com as letras “KM” para números com símbolos Kosovo RKS.

Em 20 de setembro de 2021, as autoridades do autoproclamado Kosovo proibiram a entrada com placas sérvias e implantaram uma unidade especial do Ministério de Assuntos Internos ROSU em veículos blindados e franco-atiradores para o norte da região, povoado por sérvios. Em resposta, os sérvios locais bloquearam a estrada com equipamentos de construção em direção aos dois postos de controle “Yarine” e “Brnak” e mantiveram o bloqueio, apesar das tentativas da polícia de Kosovo de dispersá-los usando gás lacrimogêneo e equipamentos especiais. Do lado da Sérvia central, militares em veículos blindados estavam de serviço na estrada, helicópteros Mi-35 e caças MiG-29 voaram ao redor da área. Depois disso, em negociações com a mediação dos países ocidentais, foi alcançada uma solução temporária com a vedação de símbolos nas placas de entrada e saída de Kosovo e Metohija para a Sérvia central.