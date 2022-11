Migrantes atacam agentes de fronteira dos EUA – funcionários – CMIO

Um grande grupo de ilegais acenando com a bandeira venezuelana entrou em confronto com a polícia enquanto tentavam atravessar para os EUA

A Alfândega e a Patrulha de Fronteira dos EUA repeliram um grande grupo de imigrantes que acenavam com uma bandeira venezuelana gigante enquanto tentavam cruzar a fronteira perto de El Paso, Texas, na segunda-feira, depois que dois membros do grupo supostamente atacaram funcionários do CBP, disse a agência à Fox News em comunicado.

A briga foi parcialmente capturada em vídeo e o Escritório de Responsabilidade Profissional foi encarregado de revisá-lo.

Depois que um migrante supostamente agrediu um agente com o mastro e outro supostamente feriu um agente jogando uma pedra neles, o CBP “iniciaram medidas de controle de multidões”, de acordo com o comunicado, incluindo “o uso do sistema de lançamento de bola de pimenta de força menos letal autorizado” – granadas de bola de pimenta.

Não está claro se os supostos imigrantes eram realmente da Venezuela, ou há quanto tempo carregavam a bandeira grande e pesada. Um vídeo da briga postado nas mídias sociais, filmado por um “não identificado”ativista”, mostra os migrantes sendo conduzidos de volta ao Rio Grande pela linha de avanço dos agentes da Patrulha de Fronteira, enquanto uma bandeira hondurenha é deixada plantada no leito do rio do lado dos EUA.

NOVO: Vídeo mais longo fornecido por ativista no local mostra incidente em El Paso ontem, onde agentes da Patrulha de Fronteira dispararam bolas de pimenta contra um grupo de venezuelanos que atravessavam ilegalmente a USCBP, diz que uma pedra lançada feriu um agente e outro foi agredido com um mastro. @Notícias da raposapic.twitter.com/t7FrGjnAtb — Bill Melugin (@BillFOXLA) 1º de novembro de 2022

A Patrulha de Fronteira prendeu mais de 50 grandes grupos compostos por 100 migrantes ou mais apenas no último mês, de acordo com Fox. A agência informou que outro grupo, este composto por cerca de 300 adultos, em sua maioria solteiros, cruzou a Normandia, Texas, na terça-feira.

Um recorde de 2,3 milhões de imigrantes ilegais foram detidos nos EUA no ano fiscal de 2022, com mais de 227.000 deles encontrados em setembro – o pior setembro na história do CBP para travessias de migrantes. Entre 7.300 e 7.500 migrantes cruzaram a fronteira todos os dias durante o mês.













Enquanto a Patrulha de Fronteira conta “encontros de migrantes” em vez de migrantes individuais, o que significa que algumas pessoas podem ser contadas mais de uma vez, o número representa um grande aumento em relação a 2021, que viu 1,7 milhão de migrantes entrar nos EUA. Tanto os rivais políticos do presidente Joe Biden em casa quanto os líderes da Guatemala e de El Salvador culparam o líder norte-americano pelo aumento das travessias ilegais.

Biden reverteu várias medidas adotadas por seu antecessor, Donald Trump, que se mostraram eficazes para reduzir o número de travessias ilegais de fronteira, como o “permanecer no México” forçando os recém-chegados a esperar fora dos EUA enquanto seu caso era considerado, bem como uma ordem de controle da pandemia de Covid-19. Uma investigação da Fox News descobriu que o governo Biden estava até financiando ajuda legal para imigrantes que lutam contra a deportação.