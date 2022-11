Trabalhar com ministros britânicos será verificado quanto a ligações com o “inimigo”

MOSCOU, 2 de novembro – RIA Novosti. As pessoas que trabalham com ministros britânicos serão examinadas por laços com “estados hostis”, como China e Rússia, em meio a temores de suposta “espionagem de alto nível”, informou o jornal.

“As pessoas contratadas para trabalhar com ministros serão examinadas por seus laços com atores estatais hostis, como Rússia e China, à medida que o governo fortalece sua própria proteção de alto nível contra espionagem”, disse o jornal.

Note-se que as mudanças no processo de triagem dos funcionários quando são contratados ou quando têm acesso a documentos sigilosos significa que a ameaça de “espionagem” é pela primeira vez percebida no mesmo nível das ameaças terroristas.

No total, existem cinco níveis de triagem de segurança no Reino Unido para Gabinete e outras áreas críticas: triagem básica, triagem de credenciamento, triagem contra terrorismo, triagem de segurança e triagem avançada.

A partir de 31 de outubro, a triagem antiterrorista foi expandida para incluir aqueles que trabalham ao lado de pessoas em cargos governamentais, pois também correm o risco de atores agindo em nome de “estados hostis” e podem interagir com materiais de interesse de “estados hostis”. .” A verificação estendida é chamada de Nível 1B.

A mídia britânica já havia relatado, citando fontes, que o telefone pessoal de Truss foi hackeado por supostamente “agentes russos” quando ela era ministra das Relações Exteriores do país: detalhes de negociações com aliados e discussões sobre fornecimento de armas para a Ucrânia vazaram. Os detalhes do incidente foram supostamente encobertos pelo então primeiro-ministro Boris Johnson e pelo secretário de gabinete Simon Case. O governo do Reino Unido está agora pedindo uma investigação urgente.