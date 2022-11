Ativistas do Just Stop Oil presos em 10 Downing Street — CMIO

O movimento de protesto anunciou uma “pausa” em sua “campanha de resistência civil” após invadir a residência do PM

Os ativistas ambientais ‘Just Stop Oil’ se reuniram em frente à 10 Downing Street na terça-feira para exigir uma moratória em projetos de combustíveis fósseis, antes de anunciar uma suspensão temporária “pausa” às suas controversas acrobacias públicas.

Vestindo coletes laranja brilhantes e cercados por uma horda de fotógrafos, os manifestantes se ergueram sobre uma cerca baixa antes de posar em frente aos portões do lado de fora da residência oficial do primeiro-ministro. Outros se colaram na estrada e desfraldaram bandeiras.

A polícia então chegou ao local, prendendo os manifestantes enquanto uma porta-voz declarou que eles estavam protestando por causa da inação do governo tanto em relação à crise climática quanto ao custo de vida.

🚨 BREAKING: DOWNING STREET BLOCKED 🚨🚧 Às 11h15 desta manhã, 22 apoiadores do Just Stop Oil invadiram os portões de Downing St. Alguns deles tentaram escalar os portões enquanto outros se sentaram na estrada para bloquear a entrada, com alguns colando as mãos no asfalto pic.twitter.com/KzxtOUpQdH — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 1º de novembro de 2022

Em um tópico no Twitter documentando seu protesto, o grupo exigiu uma “impostos sérios sobre o grande petróleo, sem os créditos fiscais para sair da prisão que incentivarão mais petróleo e gás que não podemos pagar”. O governo, eles disseram, deve abandonar “novos projetos de petróleo e gás”.

Outro tweet, postado após a façanha de Downing Street, prometia “pausa [Just Stop Oil’s] campanha de resistência civil”, declarando que o adiamento foi feito para dar “aqueles no governo que estão em contato com a realidade” uma chance de “considerem suas responsabilidades para com o país neste momento”.

⏸ BREAKING: Just Stop Oil pausa interrupçãoA partir de hoje, Just Stop Oil pausará sua campanha de resistência civil. Estamos dando tempo para aqueles no governo que estão em contato com a realidade para considerar suas responsabilidades para com este país neste momento. pic.twitter.com/Wxs02CQ1j2 — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 1º de novembro de 2022

Se os ministros do governo não responderem adequadamente até sexta-feira, no entanto, “Vamos intensificar nossos distúrbios legais contra esse governo traidor”, o grupo jurou, ameaçando novos “ações” isso iria “ser proporcional à necessidade de acabar com o crime contra a humanidade de novos empreendimentos de petróleo e gás.”

No mês passado, os manifestantes do Just Stop Oil desfiguraram várias obras de arte icônicas, incluindo ‘Girassóis’ de Van Gogh e ‘Garota com Brinco de Pérola’ de Johannes Vermeer. O grupo é financiado pela organização sem fins lucrativos Climate Emergency Fund, cuja cofundadora Aileen Getty é a herdeira da Getty Oil. O fundo fornece subsídios a manifestantes que usam a ‘desobediência civil’ a serviço do fim do uso de combustíveis fósseis.

O Fundo de Emergência Climática e seus companheiros de viagem insistem que estão “não tentando ser popular”, argumentando que é melhor ser odiado do que ignorado. No entanto, outros argumentaram que acrobacias como as lutas de comida da Just Stop Oil com obras de arte inestimáveis ​​​​- ou um ataque anterior de um grupo que protestava contra jatos particulares que encharcavam um memorial ao amado capitão britânico para arrecadação de fundos para a Covid-19, Capitão Tom, com resíduos humanos – prejudicaram a causa ambiental à medida que os ativistas chegam. parecendo desequilibrado e irracional.