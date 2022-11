“Os problemas da próxima cúpula do G20 em 15 e 16 de novembro em Bali foram discutidos. O lado russo apreciou muito o trabalho construtivo e despolitizado da presidência indonésia do G20 em questões atuais como fortalecimento da energia e segurança alimentar, implementação de uma transição energética equilibrada e transformação digital da economia global, melhoria do sistema de saúde . Foi notada a posição consistente de Joko Widodo pessoalmente em promover uma agenda unificadora no G20″, diz a mensagem.