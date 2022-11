Tropas da OTAN perto das fronteiras com Rússia quase triplicaram, diz MD russo

“No Leste Europeu e na Europa Central,, estão sendo implantadas forças da OTAN. Estão sendo criados novos batalhões de grupos táticos na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Desde fevereiro de 2022, a quantidade dos grupos ficou 2,5 vezes maior, contando com mais de 30 mil soldados, e a perspectiva é de que em breve terão ainda mais “, declarou.

De acordo com o ministro russo, o regime de Kiev está recorrendo a métodos proibidos, como terrorismo, assassinos de aluguel e bombardeios com armas pesadas contra civis.

“O regime de Kiev recorre a métodos proibidos, incluindo atos terroristas, assassinatos de aluguel e bombardeios com armas pesadas contra civis, além de usá-los como escudo humano”, afirmou Shoigu.

Ele também destacou que o Ocidente está aumentando a escalada do conflito na Ucrânia, fornecendo continuamente armas modernas e munições ao Exército ucraniano.

“Mas isso todos os países ocidentais se esforçam em não notar. Além disso, aumentam a escalada do conflito na Ucrânia. Continuamente fornecem armas modernas e munições à Ucrânia”, observou.

De acordo com o ministro, os EUA e os países europeus ignoram os elementos de chantagem nuclear conduzida por Kiev, como, por exemplo, as provocações com relação à usina de Zaporozhie.