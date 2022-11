Mais de 40% do fornecimento de gás russo se afasta do Ocidente em direção aos países asiáticos

De acordo com o relatório da empresa, as exportações somaram 91,2 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás, o que é 67,6 bcm a menos que nos primeiros dez meses de 2021.

“A Gazprom fornece gás de acordo com pedidos confirmados”, escreveu a empresa em um post no Telegram.

No ano passado, a empresa aumentou as exportações de gás para países fora da CEI em 5,8 bilhões de metros cúbicos, até 185,1 bcm.

Enquanto isso, as exportações para a China através do gasoduto Força da Sibéria continuaram a crescer sob o contrato bilateral de longo prazo da empresa russa. De acordo com a Gazprom, as entregas através do megagasoduto excedem regularmente as obrigações contratuais diárias.