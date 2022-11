Credor suíço problemático cortará milhares de empregos — CMIO

O Credit Suisse está planejando uma grande reforma com o objetivo de restaurar a credibilidade do banco

O gigante bancário suíço Credit Suisse anunciou na quinta-feira planos para cortar 9.000 empregos e vender sua unidade de negócios. O anúncio segue uma série de escândalos e bilhões em perdas.

Segundo o banco, está cortando 2.700 empregos no último trimestre de 2022 e reduzirá o número de funcionários em 9.000 até o final de 2025. Isso representa cerca de 17% da força de trabalho da empresa de 52.000. O banco levantará cerca de US$ 4 bilhões em capital novo para financiar a reforma.

O Credit Suisse também reviverá seu nome First Boston – o banco de investimento com sede nos EUA que adquiriu em 1990 – ao separar sua unidade de negociação do restante do banco de investimento.

A reforma é uma tentativa urgente de restaurar a credibilidade do Credit Suisse. O banco acumulou bilhões de dólares em perdas com o colapso de 2021 do fundo de hedge Archegos e da empresa de serviços financeiros Greensill. Isso, juntamente com o caos administrativo do banco, destruiu seu status como um dos credores mais prestigiados da Europa.

Desde então, o Credit Suisse reorganizou sua equipe administrativa, suspendeu as recompras de ações e cortou o pagamento de dividendos.

No início deste mês, o credor em apuros disse que estava vendendo o histórico Savoy Hotel cinco estrelas no distrito financeiro de Zurique por até 400 milhões de francos suíços (US$ 404 milhões). A transferência do ativo aumentou ainda mais as preocupações dos investidores sobre a saúde financeira do banco.

