Preços do trigo sobem com o colapso do acordo de grãos do Mar Negro – CMIO

A Rússia suspendeu o acordo após o ataque da Ucrânia a navios que garantiam a segurança das rotas marítimas

Os futuros de trigo subiram quase 8% na segunda-feira, depois que a Rússia se retirou de um acordo de exportação de grãos com a Ucrânia após um ataque a navios envolvidos na segurança da rota comercial através do Mar Negro.

Os futuros de trigo de Chicago subiram 5,5%, para US$ 8,75 por bushel, na segunda-feira, depois de atingir uma alta de US$ 8,93 no início das negociações. O milho aumentou 2,2% por bushel, enquanto a soja aumentou 1%, para US$ 14,13.

O acordo de grãos, intermediado pela ONU e Türkiye, foi acordado entre a Rússia e a Ucrânia em julho. Destinava-se a desbloquear as exportações agrícolas via Mar Negro da Rússia e da Ucrânia, que foram interrompidas devido ao conflito militar entre os dois estados.

No sábado, Moscou interrompeu o cumprimento do acordo após um ataque de drones a navios da frota russa do Mar Negro envolvidos no fornecimento de passagem segura para carga agrícola. Kiev não confirmou nem negou a realização do ataque, chamando a decisão da Rússia “chantagem primitiva”.

Na segunda-feira, o Centro de Coordenação Conjunta (JCC) em Istambul disse que a ONU, Türkiye e Ucrânia concordaram com um plano de movimento para 16 navios localizados nas águas territoriais de Türkiye, apesar da decisão da Rússia de suspender o acordo.

