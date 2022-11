UE instada a impor restrições de exportação à China – Bloomberg – CMIO

Washington supostamente quer que Bruxelas use as mesmas táticas contra Pequim que está usando contra Moscou

Autoridades dos EUA estão discutindo com aliados europeus a possibilidade de aumentar as restrições de exportação no comércio com a China, segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Casa Branca está instando a UE a aplicar a abordagem agora usada contra a Rússia, à China, com o mesmo uso de compartilhamento de informações transatlânticas e coordenação de aplicação, de acordo com as fontes que pediram para permanecer anônimas.

Isso ocorre no momento em que autoridades dos EUA e da UE negociam a agenda de seu próximo fórum comercial de alto nível, agendado para o início de dezembro.

Bruxelas não está inclinada a tratar a China da mesma maneira que a Rússia, disseram as fontes, acrescentando que as autoridades da UE veem as circunstâncias como diferentes.

Vários estados membros da UE estão desconfiados dos esforços de Washington para transformar o fórum de dezembro em uma reunião anti-China e, em vez disso, preferem se concentrar em uma agenda bilateral positiva. No entanto, pode haver espaço para analisar produtos que possam ser usados ​​por Pequim para aumentar sua capacidade militar, acrescentaram as fontes.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA e China discutem rivalidade bilateral

Ainda não está claro se o assunto surgirá quando a representante comercial dos EUA, Katherine Tai, se reunir com os ministros do comércio da UE, que estão em Praga para uma reunião informal, na segunda-feira.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT