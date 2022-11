Inflação na zona do euro sobe para recorde – CMIO

As condições financeiras estão piorando rapidamente, com algumas nações enfrentando crescimento de preços de mais de 20%, mostram dados oficiais

A inflação no bloco de 19 países que utilizam o euro atingiu nova alta de 10,7% em outubro, segundo dados preliminares, divulgados nesta segunda-feira.

Se confirmado pelos números finais a serem divulgados no final de novembro pelo Eurostat, seria a primeira vez que uma leitura mensal da inflação ultrapassou os 10% desde a formação da zona do euro, reforçando os temores de uma recessão iminente.

O aumento foi impulsionado pelos preços da energia, que o escritório de estatísticas estimou ser 41,9% maior do que no mesmo mês do ano passado. Acredita-se que os preços de alimentos, álcool e tabaco aumentaram 13,1% em relação ao ano anterior.

As potências econômicas Alemanha, França e Itália estavam impulsionando os aumentos de preços, de acordo com o Eurostat. A Itália, onde a taxa de inflação anual para outubro está prevista em 12,8%, registrou o maior aumento mensal com um salto de 4%. Os preços ao consumidor na Alemanha saltaram 11,6% e na França o número chegou a 7,1%, segundo dados preliminares.

Os Estados Bálticos figuraram entre os mais afetados, com a inflação anual ultrapassando a marca de 20%. A Estônia lidera o grupo com uma estimativa de 22,4%.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘A inflação veio do nada’ – Lagarde

“Não deve ser subestimado o perigo de que a deterioração das perspectivas econômicas venha a ser pior do que o esperado, tornando desproporcional um passo excessivamente rápido na normalização das taxas de juros”, O presidente do Banco da Itália, Ignazio Visco, disse à Bloomberg na segunda-feira.

Na tentativa de derrubar os preços, o Banco Central Europeu (BCE) dobrou sua taxa básica de juros para 1,5% na semana passada e confirmou novos aumentos nos próximos meses.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT