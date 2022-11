China critica as políticas comerciais dos EUA — CMIO

As restrições de exportação de Washington a Pequim minam os princípios do livre mercado, diz o ministro das Relações Exteriores da China

Os EUA estão infringindo as regras de livre comércio ao impor novos controles de exportação a Pequim, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesta segunda-feira, durante uma conversa por telefone com seu colega norte-americano, Antony Blinken.

“Os EUA introduziram novos regulamentos sobre controle de exportação para a China, restringindo o investimento na China, violando gravemente as regras de livre comércio e prejudicando seriamente os direitos e interesses legítimos da China, que devem ser corrigidos”. Wang Yi afirmou, de acordo com uma leitura da ligação divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

O principal diplomata chinês acrescentou que, se Washington realmente quer entender Pequim, deve estudar cuidadosamente o relatório do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

“As políticas domésticas e externas da China são abertas e transparentes, e suas intenções estratégicas são claras”, Wang Yi enfatizou, acrescentando que “Os EUA devem interromper seus esforços para conter e reprimir a China, e não criar novos obstáculos ao relacionamento entre os dois países.”

Blinken prometeu a disposição dos Estados Unidos de manter a comunicação com o lado chinês na próxima etapa das relações bilaterais.













No início deste mês, Washington publicou um novo pacote de restrições à exportação, visando a indústria de semicondutores da China, restringindo ainda mais o acesso do país à tecnologia dos EUA.

O pacote incluía a proibição de exportar para a China chips fabricados com tecnologia norte-americana e destinados ao uso em inteligência artificial e supercomputadores, sem licença de exportação. As novas restrições também limitam a venda de equipamentos e tecnologia de fabricação de chips para empresas chinesas e restringem cidadãos e entidades dos EUA de trabalhar com produtores de chips chineses, a menos que recebam permissão especial.

Washington também colocou o maior fabricante de chips de memória da China e 30 outras entidades chinesas em uma lista de “não verificado” empresas, o que significa que os funcionários dos EUA não podem inspecioná-los para conceder licenças de exportação. A medida pode efetivamente impedir que as empresas americanas forneçam qualquer tecnologia às empresas chinesas.

O Ministério das Relações Exteriores da China chamou os novos controles de injustos e alertou que eles vão sair pela culatra e “prejudicar os interesses das empresas norte-americanas”.

