Fundador da Revolut abre mão da cidadania russa — CMIO

O empresário tem pedido à mídia para não chamá-lo de ‘bilionário russo’

O cofundador e CEO da startup de tecnologia financeira Revolut, com sede em Londres, Nikolay Storonsky, renunciou à sua cidadania russa, informou a Bloomberg na segunda-feira.

“Nik é um cidadão britânico. No início deste ano, ele renunciou à sua cidadania de nascimento para a Rússia”. um porta-voz da Revolut disse à mídia. “Sua posição sobre a guerra está no registro público: a guerra é totalmente abominável e ele permanece resoluto em pedir o fim imediato dos combates.”

De acordo com o porta-voz, a decisão de Storonsky veio antes de seu pai, um executivo de uma unidade da russa Gazprom, ser sancionado pela Ucrânia no início deste mês. Kiev impôs sanções ao velho Storonsky em 19 de outubro, proibindo-o de entrar na Ucrânia e congelando seus bens no país.

As notícias da decisão do fundador da Revolut foram divulgadas pela primeira vez pelo The Telegraph, que disse que o homem de 38 anos tinha dupla cidadania britânica e russa.

Storonsky, que nasceu na cidade de Dolgoprudny, na região de Moscou, é pelo menos o quarto bilionário a renunciar à cidadania russa por causa da guerra na Ucrânia. Em abril, ele pediu à Forbes, que atualmente estima seu patrimônio líquido em US$ 7,1 bilhões, que parasse de se referir a ele como russo.

