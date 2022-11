Apoiadores de sanções anti-Rússia são alguns de seus maiores clientes – NYT – CMIO

Vários estados ocidentais aumentaram as importações de Moscou desde fevereiro, indicam dados citados pelo New York Times

Vários países aumentaram drasticamente seus volumes médios mensais de importações da Rússia este ano, de acordo com dados comerciais compilados pelo Observatório de Complexidade Econômica, conforme citado pelo New York Times.

O relatório observa que os resultados são bastante retrospectivos, pois a plataforma de dados online publicou os números com atraso.

Índia e Türkiye surgiram como grandes importadores de bens e produtos russos, demonstrando um enorme aumento de 430% e 213%, respectivamente. O Brasil, cujas importações da Rússia subiram 166%, ficou em terceiro lugar na lista. As exportações da Rússia para a China aumentaram 98%, enquanto as importações de produtos russos pela Arábia Saudita cresceram 45%.

Algumas das nações que têm impulsionado ativamente as compras de bens e produtos da Rússia assumiram um papel ativo na oposição à operação militar do país na Ucrânia, incluindo estados membros da UE e aqueles que apoiam sanções anti-russas.













Assim, as importações de produtos russos pela Espanha tiveram um aumento de 112%, enquanto as exportações russas para a Bélgica aumentaram 130%. A Holanda aumentou as importações da Rússia em 74%. As compras do Japão de bens e produtos russos cresceram 40%, enquanto a Alemanha e a Noruega aumentaram as importações do país sancionado em 38% e 21%, respectivamente.

Além disso, o volume de negócios total da Rússia com a Holanda cresceu 33%, bem como 13% com o Japão, enquanto o comércio geral com a Bélgica aumentou 84%.

Ao mesmo tempo, a maioria dessas nações reduziu as exportações para a Rússia, dando a Moscou um superávit comercial saudável. A Índia, o maior importador do ranking, reduziu as exportações em 19%, enquanto as exportações do Brasil e da Espanha caíram 13% e 44%, respectivamente.

Os EUA e a Grã-Bretanha tiveram o maior declínio nas exportações para a Rússia de 84% e 71%, respectivamente. A Suécia reduziu as exportações para a Rússia em 61%.

Enquanto isso, China e Türkiye, por outro lado, aumentaram a exportação de mercadorias para a Rússia. Pequim aumentou o volume de exportações para a Rússia em 24%, enquanto as exportações de Türkiye aumentaram 113%.

