Bomba incendiária nas instalações de imigração do Reino Unido (VÍDEO) — CMIO

Um homem jogou três dispositivos explosivos improvisados ​​em um centro de processamento de migrantes de Dover antes de supostamente se matar

Um centro de processamento de migrantes na cidade portuária inglesa de Dover foi alvo de “dispositivos incendiários” no domingo, a polícia de Kent confirmou.

De acordo com um fotógrafo da Reuters que estava no local, o agressor jogou coquetéis molotov antes de tirar a própria vida.

“Os oficiais estabeleceram que dois a três dispositivos incendiários foram jogados em instalações de imigração do Ministério do Interior”, A polícia de Kent disse em um comunicado enviado por e-mail à mídia.

A polícia acrescentou que “um pequeno ferimento foi relatado” e “o suspeito foi identificado e localizado”.

Kent Fire and Rescue Service em um comunicado em seu site disse que o “incidente envolvendo fogo” ocorreu às 11h24.

Os serviços de emergência chegaram ao local depois que o fotógrafo relatou que um homem havia jogado três coquetéis molotov da janela de um carro, com um dos dispositivos falhando. Em seguida, de acordo com a testemunha, o assaltante dirigiu até um posto de gasolina próximo, amarrou um laço improvisado no pescoço, prendeu-o a um poste de metal e partiu, matando-se.

Algumas testemunhas afirmaram que enquanto jogava as bombas, o homem estava rindo.













A secretária do Interior, Suella Braverman, na noite de domingo descrito o incidente como “angustiante” e disse que ela é “recebendo atualizações regulares sobre a situação.”

“Devemos agora apoiar esses policiais enquanto eles realizam sua investigação”, disse. ela adicionou.

A imigração ilegal tornou-se uma questão de divisão no Reino Unido nos últimos anos, em parte impulsionada pelo número crescente de travessias de barcos de imigrantes pelo Canal da Mancha. No sábado, quase 1.000 migrantes fizeram a perigosa viagem da França para o Reino Unido – o maior número desde agosto.

Desde o início deste ano, quase 40.000 pessoas chegaram à costa do Reino Unido, e as autoridades britânicas processaram apenas 4% dos pedidos de asilo do ano passado. Enquanto isso, os hotéis dos requerentes de asilo custam aos contribuintes britânicos, que agora estão lutando com os preços vertiginosos de energia e alimentos, £ 5,6 milhões por dia, e o Ministério do Interior prevê que o custo aumentará ainda mais.