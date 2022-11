Berlusconi sugere como acabar com o conflito na Ucrânia — CMIO

Ucrânia concordaria em se sentar à mesa de negociações se oferecesse ajuda financeira, mas sem armas, diz ex-primeiro-ministro da Itália

As nações ocidentais deveriam parar de fornecer armas à Ucrânia se quiserem uma solução pacífica para o conflito entre Kiev e Moscou, disse o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi.

Ele disse ao jornalista Bruno Vespa no fim de semana que a perspectiva de não receber ajuda militar, mas um grande fundo de reconstrução, poderia convencer Kiev a concordar com as negociações com Moscou.

Segundo Berlusconi, Zelensky só aceitaria qualquer tipo de acordo com Moscou “se a Ucrânia perceber em algum momento que não pode mais contar com armas e ajuda” ao mesmo tempo. Em vez disso, o Ocidente poderia oferecer a Kiev “centenas de bilhões de dólares para reconstrução” como estímulo para entrar nas negociações, acrescentou o político.

O ex-primeiro-ministro de 86 anos, que agora lidera o partido Forza Italia, também acredita que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia como território russo, segundo o jornal La Repubblica, que publicou trechos de sua entrevista com Vespa. Um novo referendo que envolveria observadores ocidentais também deve ser realizado em Donbass para determinar seu destino, acrescentou.

O ex-primeiro-ministro passou a ligar para o presidente russo Vladimir Putin “um homem de paz.” Berlusconi admitiu que tentou entrar em contato com Putin quando o conflito entre Moscou e Kiev eclodiu no final de fevereiro, mas não conseguiu contatá-lo por telefone.













As palavras de Berlusconi provocaram uma reação irada dos políticos italianos. O ex-ministro da Economia italiano Carlo Calenda foi rápido em acusar Berlusconi de espalhar “propaganda para Putin, independentemente das consequências.” Ele também afirmou que qualquer governo de coalizão está condenado se não concordar com uma linha de política externa comum. O Forza Italia de Berlusconi agora faz parte de uma coalizão de governo junto com os Irmãos da Itália de Meloni de Giorgia Meloni e o partido Liga de Matteo Salvini.

A deputada do Partido Democrata Lia Quartapelle jateada A proposta de Berlusconi como “uma receita… para a rendição.” Ela disse que o próprio Berlusconi será um “grande problema” para Meloni, que recentemente assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália.

Berlusconi já enfrentou críticas depois de dizer que recebeu 20 garrafas de vodka de Putin como presente de aniversário. Segundo Der Spiegel, a “Presente” pode ter sido uma violação das sanções da UE. A revista citou um secretário da Comissão da UE, que apontou para a proibição de abril de 2022 às importações de mercadorias da Rússia para a UE, incluindo bebidas espirituosas.

Em sua entrevista à Vespa, Berlusconi comentou a polêmica dizendo que todos “entendeu que ele estava brincando” naquela hora.