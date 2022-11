Lula derrota Bolsonaro nas eleições brasileiras — CMIO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conquistou a vitória sobre seu rival de direita Jair Bolsonaro em um segundo turno acirrado da eleição brasileira no domingo. A autoridade eleitoral do país anunciou a vitória apertada de Lula com 50,9% dos votos contra 49,1% de Bolsonaro.

“Esta não é uma vitória minha ou do Partido dos Trabalhadores… É a vitória de um movimento democrático que se formou acima de partidos políticos, interesses pessoais e ideologias para que a democracia saísse vitoriosa”, Lula disse a uma multidão de apoiadores em São Paulo na noite de domingo.

O presidente eleito reconheceu que, após uma corrida tão acirrada, um desafio ao seu futuro mandato será “imenso,” e salientou que “é preciso reconstruir a própria alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo”.

Lula, que deve assumir o cargo em 1º de janeiro de 2023, prometeu ser presidente de todos os 215 milhões de brasileiros, não apenas daqueles que votaram nele. “Não há dois Brasils. Somos um país, um povo – uma grande nação”.













Bolsonaro ainda não admitiu publicamente a derrota. O titular repetidamente alertou durante sua campanha que contestaria os resultados se perdesse por uma margem estreita, questionando a confiabilidade do sistema de votação eletrônica do Brasil.

Depois que as pesquisas fecharam em todo o país às 17h, horário local (20h GMT), os resultados iniciais mostraram Bolsonaro à frente. No entanto, assim como no primeiro turno, sua vantagem acabou diminuindo à medida que mais votos dos redutos de Lula foram contados. No primeiro turno, em 2 de outubro, Lula recebeu mais de 48% dos votos, o que não foi suficiente para reivindicar a vitória imediata.

Lula da Silva, que representa o Partido dos Trabalhadores do Brasil, concentrou sua campanha na superação da desigualdade social e no alívio da pobreza. Entre as medidas que ele propõe estão aumentar os impostos sobre os ricos, ampliar a rede de seguridade social e aumentar o salário mínimo.













O slogan da campanha de Bolsonaro tem sido ‘Deus, família, pátria e liberdade’. Sua visão do futuro do Brasil inclui a privatização da estatal petrolífera do país, a abertura da região amazônica para mais mineração e a flexibilização das regulamentações sobre armas.

No período que antecedeu o confronto, os rivais trocaram insultos repetidamente durante os eventos da campanha. Em debate televisionado em 17 de outubro, Lula chamou Bolsonaro de “pequeno ditador” e se comprometeu a defender a liberdade e a democracia. O titular reagiu, chamando Lula “uma vergonha nacional”, devido aos escândalos de corrupção ocorridos quando o Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula estava no poder.

Lula, que governou o Brasil de 2003 a 2010, foi impedido de concorrer à presidência em 2018 depois de ser preso por acusações de corrupção que foram posteriormente anuladas.