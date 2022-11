Grãos ucranianos liberados para embarque apesar da suspensão do acordo russo – CMIO

Moscou foi “informada” da decisão de conceder passagem segura a navios de carga por portos turcos

Uma dúzia de navios que transportam grãos ucranianos foram liberados para deixar os portos turcos na segunda-feira, enquanto o Centro de Coordenação Conjunta (JCC) em Istambul concordou com um plano para inspecionar mais 40 navios, apesar da decisão de Moscou de suspender sua participação no acordo que garantiu a segurança de As exportações de Kiev através do Mar Negro.

“As delegações ucraniana, turca e das Nações Unidas concordaram com um plano de movimento para amanhã, 31 de outubro, para o corredor humanitário marítimo de 16 navios, 12 de saída e 4 de entrada”, disse. o JCC anunciou em um comunicado no domingo.

Além disso, o lado ucraniano concordou com uma proposta que “as delegações da Turquia e das Nações Unidas fornecem amanhã 10 equipes de inspeção com o objetivo de inspecionar 40 navios de saída”, sem a participação de inspetores russos.

A delegação russa foi “informado” de ambos os planos, acrescentou o comunicado, observando que, de acordo com os procedimentos do JCC, “todos os participantes coordenam com seus respectivos militares e outras autoridades relevantes para garantir a passagem segura” das embarcações.













Moscou ainda não emitiu uma declaração oficial, mas uma fonte citada pela RIA Novosti afirmou que a Rússia “sem obrigações” sob qualquer “decisões tomadas sem nós”. No entanto, de acordo com o JCC, a delegação russa manifestou a sua disponibilidade para “continuar o diálogo” e “cooperar remotamente em questões que exigem decisão imediata”.

A Rússia interrompeu seu cumprimento do pacto no sábado, depois que Kiev lançou um grande ataque de drones à frota do Mar Negro e navios civis envolvidos na garantia de passagem segura para cargas agrícolas dos portos ucranianos. No domingo, depois de estudar os destroços dos veículos de combate não tripulados, o Ministério da Defesa russo disse que os responsáveis ​​pelo ataque fizeram uso ativo do corredor de grãos mediado pela ONU.

A maioria dos drones foi lançada da costa ucraniana do Mar Negro, não muito longe da cidade portuária de Odessa, disseram os militares russos. “Os drones navais estavam se movendo dentro da zona de segurança do corredor de grãos antes de mudar de curso e seguir em direção à base naval russa em Sebastopol”, disse. disse o comunicado. Dados de navegação de pelo menos um drone naval mostram que ele foi lançado de um local no mar dentro da zona de segurança do corredor de grãos, acrescentou o ministério.













O acordo de exportação de grãos entre Moscou e Kiev foi alcançado em Istambul em julho com a mediação da ONU e Türkiye. O acordo foi elogiado como fundamental para aliviar a crise alimentar global e ajudar as nações mais pobres do mundo a evitar a fome.

O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, acusou repetidamente as nações ocidentais de assumir o controle de grãos exportados da Ucrânia, em vez de permitir que sejam entregues aos países em desenvolvimento. Após a explosão na estratégica ponte da Crimeia no início deste mês, Putin também alertou que, se a Ucrânia usar corredores de grãos para contrabandear explosivos, “Isso colocaria a própria existência desses corredores em questão.”