Os militares dos EUA elaboraram um plano que colocaria bombardeiros estratégicos B-52 com capacidade nuclear implantados na Austrália em missões rotativas de longo prazo e transformaria o Território do Norte do país em um centro militar crucial no impasse de Washington com Pequim. Isso é de acordo com um relatório da emissora estatal ABC, com sede em Sydney, na segunda-feira.

O Pentágono supostamente busca construir um “instalação de operações do esquadrão”, que incluiria um centro de manutenção e área de estacionamento suficiente para seis B-52 na base aérea militar da Força Aérea Real Australiana em Tindal, de acordo com o programa investigativo Four Corners da ABC.

A expansão da base aérea pode custar até US$ 100 milhões e deve ser concluída no final de 2026. As novas instalações estão “necessário para apoiar operações estratégicas e realizar vários exercícios de treinamento de 15 dias durante a estação seca do Território do Norte para esquadrões B-52 implantados”, disse o relatório, citando documentos dos EUA.

Um “cooperação aérea reforçada” entre a Austrália e os EUA foi discutido durante as reuniões ministeriais da AUSMIN do ano passado, e os lados concordaram em “implantação rotacional de aeronaves dos EUA de todos os tipos”.

“A capacidade de enviar bombardeiros da Força Aérea dos EUA para a Austrália envia uma forte mensagem aos adversários sobre nossa capacidade de projetar poder aéreo letal”. a Força Aérea dos EUA teria dito à ABC.













Embora não tenha havido confirmação oficial de quaisquer arranjos para implantar B-52 em Tindal, uma fonte que não quis ser identificada disse à Reuters na segunda-feira que um plano para estabelecer “instalações dedicadas para os bombardeiros” estava realmente em obras.

O acúmulo de ativos militares de Washington não se limita a Tindal. Os EUA estão atualmente construindo uma enorme instalação de armazenamento de combustível de aviação de US$ 270 milhões nos arredores de Darwin, a cerca de 320 quilômetros da base aérea. Ao mesmo tempo, uma base de espionagem conjunta dos EUA e da Austrália, Pine Gap, perto de Alice Springs, está passando por um “grande atualização”.

Em 2021, os EUA, a Austrália e o Reino Unido anunciaram a criação de um novo pacto de segurança AUKUS, que prevê fornecer a Canberra submarinos convencionalmente armados e movidos a energia nuclear, aumentando significativamente suas capacidades navais.













Enquanto os membros do AUKUS afirmam que o pacto visa apenas proteger o sistema internacional que respeita os direitos humanos e o estado de direito, a China criticou a aliança, argumentando que seus projetos representam graves riscos para a segurança nuclear.

Esta visão foi, em certa medida, ecoada pela Rússia. Em agosto, o Ministro da Defesa Sergey Shoigu alertou que o AUKUS poderia “detonar” toda a região da Ásia-Pacífico, uma vez que o pacto tem tudo para se tornar “uma aliança político-militar”. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, no entanto, rejeitou a ideia, dizendo que Washington não está tentando estabelecer “uma OTAN asiática”.