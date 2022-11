Coreia do Sul e EUA iniciam grandes jogos de guerra — CMIO

Os exercícios, destinados a responder às “provocações norte-coreanas”, envolvem mais de 200 aeronaves

A Coreia do Sul e os EUA lançaram seus primeiros grandes exercícios aéreos conjuntos em quase cinco anos na segunda-feira. Os exercícios, envolvendo mais de 240 aviões de guerra, ocorrem em um momento de tensões crescentes com a Coreia do Norte, em meio a temores de que Pyongyang possa testar outra arma nuclear.

O exercício ‘The Vigilant Storm’ deve durar toda sexta-feira e verá a implantação de cerca de 140 aviões sul-coreanos, incluindo caças furtivos F-35A de última geração, bem como jatos F-15K e KF-16.

Enquanto isso, os EUA enviaram cerca de 100 aeronaves, incluindo caças F-35B e vários aviões de guerra eletrônica e aviões-tanque, bem como aeronaves de reconhecimento de alta altitude U-2. As manobras também contarão com a presença da Austrália, que já implantou um caminhão-tanque KC-30A.

A Coreia do Sul e os EUA realizarão cerca de 1.600 missões, que serão "o maior número de todos os tempos para este evento anual", segundo a Força Aérea dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Força Aérea da Coreia do Sul observou que os dois lados "fortalecerá as capacidades operacionais e táticas" em ordem de "dissuadir e responder às provocações norte-coreanas".













Esses exercícios conjuntos foram realizados pela primeira vez em 2015 e foram então chamados de ‘Vigilant Ace’. No entanto, eles foram suspensos em 2018, quando o governo do ex-presidente sul-coreano Moon Jae-in tentou melhorar os laços com o Norte.

Os exercícios aéreos EUA-Coreia do Sul ocorrem em meio a preocupações em Washington de que Pyongyang possa realizar outro teste nuclear, depois que as forças nucleares de Pyongyang alegaram recentemente que concluíram com sucesso um carregamento simulado de ogivas táticas em um silo oculto. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte também realizou uma série de testes de armas que envolveram lançamentos de mísseis balísticos.

Neste contexto, os EUA, a Coreia do Sul e o Japão alertaram a Coreia do Norte de que enfrentará um “inigualável” resposta se testar outro nuke. A última vez que detonou uma bomba atômica foi em setembro de 2017.

Pyongyang condenou os exercícios conjuntos, descrevendo-os como um ensaio para uma invasão e prova de que Washington e Seul estão adotando políticas hostis. Pyongyang sustenta que quaisquer exercícios militares ao redor da Península Coreana que envolvam os EUA são uma ameaça à sua segurança.