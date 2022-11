Twitter pode começar a cobrar por verificação – mídia – CMIO

O novo proprietário Elon Musk deu à equipe até 7 de novembro para atualizar a assinatura premium da plataforma, relata o Verge

Aqueles que desejam manter suas marcas de seleção azuis no Twitter podem ter que pagar US $ 19,99 por mês sob o novo proprietário da plataforma, Elon Musk, informou o Verge na segunda-feira.

De acordo com a agência, Musk, que adquiriu a plataforma em um acordo de US$ 44 bilhões na semana passada, deu à equipe relevante até 7 de novembro para fazer alterações na assinatura premium do Twitter Blue ou ser demitido.

Espera-se que novos recursos, incluindo verificação, sejam adicionados à assinatura para compará-la à quadruplicação do preço, disse o Verge.

Os usuários atuais do Twitter Blue teriam 90 dias para mudar para a nova tarifa após sua introdução, caso contrário, perderiam suas marcas de seleção azuis, acrescentou.

Musk, que agora se chama “Chefe Idiota”, confirmou no Twitter no domingo que “todo o processo de verificação está sendo reformulado agora.”













O homem mais rico do mundo já havia falado sobre seu desejo de aumentar o número de assinaturas para responder por metade da receita do Twitter. Ele também estava insatisfeito com o processo de verificação na plataforma, insistindo que precisava de uma revisão.

A assinatura do Twitter Blue foi lançada há um ano, oferecendo aos usuários a oportunidade de visualizar artigos de determinados editores sem publicidade, além de mais opções de personalização.

Musk disse que adquiriu o Twitter para transformá-lo em “uma praça comum digital, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência.” Na sexta-feira, ele anunciou que um painel especial seria criado para revisar as contas de usuários que foram banidos sob a gestão anterior. Um dos primeiros movimentos do novo proprietário foi demitir o presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal, e vários outros altos executivos da empresa.