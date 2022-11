A maioria dos americanos acha que os EUA estão ‘fora de controle’ – pesquisa – CMIO

Uma pesquisa constata que 73% dos entrevistados acreditam que as coisas estão “indo mal” para o país

Quase oito em cada dez americanos acreditam que o governo não está no controle enquanto o país se aproxima das eleições de meio de mandato do próximo mês, de acordo com uma pesquisa divulgada no domingo.

A pesquisa da CBS News-YouGov descobriu que 79% dos entrevistados veem o estado atual das coisas como “fora de controle,” enquanto 21% discordam. Enquanto isso, 73% dos prováveis ​​eleitores veem as coisas como indo “um pouco” ou “muito” mal nos Estados Unidos, com apenas 26% expressando otimismo.

Uma maioria de 56% dos americanos desaprova o trabalho que Joe Biden está fazendo como presidente dos EUA, enquanto 44% têm uma visão positiva de seu desempenho.

A pesquisa também revelou as prioridades divergentes dos eleitores, com 63% dos democratas acreditando que uma democracia em funcionamento é uma preocupação maior para eles do que uma economia forte e 70% dos apoiadores republicanos veem a economia como uma preocupação mais premente.













À medida que as eleições de meio de mandato de 8 de novembro se aproximam, a pesquisa concluiu que os republicanos estão em um “boa posição” para ganhar a maioria na Câmara dos Deputados, projetando que o GOP terá um total de 228 assentos, enquanto o Partido Democrata terá apenas 207, abaixo dos 220 agora.

Se os republicanos vencerem, mais da metade dos eleitores espera que eles pressionem por um aumento na produção de energia dos EUA, impeçam Biden, proíbam o aborto e anulem as vitórias democratas nas eleições. Enquanto isso, se os democratas mantiverem a maioria na Câmara, os entrevistados esperam que eles tentem aprovar uma legislação que garanta o direito nacional ao aborto, abra a fronteira com o México, corte o financiamento da polícia e aumente a previdência social.

A pesquisa ocorre em um momento de crescente frustração com o Partido Democrata no poder, com muitos eleitores acusando-o de não combater a inflação recorde, os preços do gás disparados, a imigração ilegal e o aumento das taxas de criminalidade. No início deste mês, a Bloomberg citou seu próprio modelo econômico, concluindo que a economia dos EUA está 100% certa de entrar em recessão nos próximos 12 meses.

A pesquisa CBS News-YouGov, que entrevistou 2.119 eleitores registrados, aconteceu entre os dias 26 e 28 de outubro.