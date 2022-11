Presidente alemão acusado de encenar incidente com abrigo antibomba na Ucrânia — CMIO

Frank-Walter Steinmeier pode ter sido usado como ator de filme de propaganda, é alegado

O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier pode ter feito parte de um golpe de propaganda encenado, de acordo com um artigo publicado pela Der Spiegel na segunda-feira. O colunista Thomas Fischer levantou várias questões sobre a recente visita do político à Ucrânia, onde ele passou mais de uma hora em um abrigo antibombas no porão em meio a um suposto ataque aéreo das forças russas.

Em 25 de outubro, Steinmeier fez sua primeira viagem à Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra o país no final de fevereiro. Enquanto falava com repórteres na cidade de Koryukovka, no norte, perto da fronteira russa, uma sirene de ataque aéreo disparou e o presidente foi escoltado para um abrigo antiaéreo localizado no porão de um prédio público próximo. Steinmeier acabou passando mais de uma hora no abrigo com um grupo de funcionários e outras pessoas.

Após o incidente, Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, disse que era “uma ilustração muito boa por que a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea” o mais rápido possível, referindo-se à promessa de Berlim de entregar vários sistemas Iris-T a Kiev.

No entanto, Fischer, advogado de defesa criminal e jurista alemão que se destacou como juiz presidente do Tribunal Federal de Justiça, argumentou que vários detalhes sobre o incidente não pareciam fazer sentido.

Ele observou que o presidente havia sido programado para visitar em 18 de outubro, mas isso foi cancelado por “razões de segurança” em meio a bombardeios russos. Fischer perguntou: “A situação de segurança mudou nesse meio tempo?”













Outro detalhe observado por Fischer é o fato de Steinmeier estar falando com a mídia tão perto de um prédio com um porão totalmente mobiliado, onde as cadeiras aparentemente já estavam dispostas em círculo, como se para permitir que as equipes de filmagem filmassem o oficial sentado entre civis .

O colunista também questionou por que não houve relatos de meios de comunicação ucranianos ou alemães ou fontes oficiais sobre o suposto ataque aéreo que levou Steinmeier a fugir para este bunker, e por que não houve informações sobre nenhum míssil russo realmente atingindo alvos na região. cidade.

Fischer ressalta que o governo alemão poderia facilmente fornecer respostas simples para as perguntas acima, dizendo que era necessário explicar como e em nome de quem esse incidente pode ter sido encenado.

O colunista observou que, se o evento fosse de fato uma operação encenada, acabaria sendo “extremamente constrangedor” para Berlim, porque o presidente alemão teria se tornado “disponível como ator em um filme de propaganda.”

Fischer é um colunista muito conhecido na Alemanha, e seu comentário anual sobre o código penal é considerado o “Bíblia do Direito Penal Alemão”, de acordo com o European Press Prize.