Asteroide gigante se aproxima da Terra – NASA – CMIO

A agência espacial dos EUA sinaliza como ameaças potenciais todos os asteróides que chegam a cerca de 7,5 milhões de quilômetros (4,6 milhões de milhas) e medem pelo menos 140 metros (459 pés). Esses objetos são rastreados por muitos astrônomos para verificar se suas órbitas foram calculadas corretamente.

No mês passado, a NASA colidiu com uma espaçonave robótica no asteroide Dimorphos para testar o tamanho do impacto que teria em sua trajetória. O projeto estava pesquisando possíveis ações a serem tomadas para evitar uma colisão catastrófica, caso a humanidade fosse capaz de detectar a ameaça a tempo de lançar contramedidas.

A agência considerou a missão DART um sucesso que provou conceitualmente a abordagem da defesa planetária. Ele reduziu a órbita de 11 horas e 55 minutos do asteroide em torno de seu maior asteroide pai, Didymo, em 32 minutos, informou no mês passado.