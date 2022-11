Edifícios do MI5 e do Banco da Inglaterra pintados de laranja (VÍDEOS) — CMIO

Ativistas climáticos do grupo ‘Just Stop Oil’ pulverizaram tinta em vários edifícios importantes no centro de Londres, todos os quais “representam os pilares” apoiando a indústria de combustíveis fósseis, de acordo com o grupo. A sede do serviço de inteligência doméstico britânico, MI5, estava entre os alvos mais recentes.

Em um comunicado publicado online, a Just Stop Oil disse que “tinta laranja pulverizada de extintores de incêndio” no Home Office, no prédio do MI5, no Banco da Inglaterra e na sede da News Corp em London Bridge às 8h30 da manhã de segunda-feira. O grupo está tentando fazer com que as autoridades britânicas suspendam todos os novos projetos de combustíveis fósseis.

Os quatro edifícios escolhidos “representam os pilares que sustentam e mantêm o poder da economia de combustíveis fósseis – governo, segurança, finanças e mídia,“, disse o comunicado.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra que, durante um ataque ao prédio do MI5, um transeunte conseguiu pegar um extintor de incêndio e pintar o ecoativista.

Este espectador que já teve o suficiente, abordou um criminoso da Just Stop Oil vandalizando o prédio do MI5, deixando-os cobertos com sua própria tinta laranja. Bem feito aquele homem! O que eu gosto de ver.👏🏼pic.twitter.com/67rFRTEVxl — Chris Rose (@ArchRose90) 31 de outubro de 2022

De acordo com um tweet da Polícia Metropolitana, “os oficiais responderam rapidamente a todos os incidentes” e preso “Um número de pessoas” por suspeita de dano criminal.

As detenções de segunda-feira se somaram a mais de 650 prisões que foram feitas pela Scotland Yard desde 1º de outubro, quando a Just Stop Oil lançou sua campanha de um mês. “Ocupe Westminster” campanha.

Todos os dias deste mês, a capital do Reino Unido viu várias manifestações do que os eco-ativistas descrevem como pacíficos “resistência civil”. A campanha incluiu bloqueios de estradas, pulverização de tinta em prédios e lojas e até mesmo atacar a famosa pintura ‘Girassóis’ de Vincent Van Gogh com sopa de tomate.













Os ativistas alertaram que o fim de sua campanha de outubro não significa que Londres agora pode relaxar.

“Nossos apoiadores retornarão – hoje, amanhã e no dia seguinte – e no dia seguinte – e todos os dias até que nossa demanda seja atendida: nenhum novo petróleo e gás no Reino Unido”. eles disseram.

A Just Stop Oil foi fundada em fevereiro. Ele lista o Climate Emergency Fund – uma instituição de caridade sediada nos EUA que também financiou a Extinction Rebellion e a Insulate Britain, duas organizações notórias por seus protestos disruptivos em Londres e além – como uma das principais fontes de financiamento.

O grupo aparentemente expandiu seus protestos para além do Reino Unido. Na semana passada, três membros foram presos em Haia após um ataque à famosa pintura de Vermeer ‘Moça com brinco de pérola’ no museu Mauritshuis.