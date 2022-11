A maioria dos alemães acredita que Scholz não está à altura do trabalho – pesquisa – CMIO

Cerca de 55% dos entrevistados acreditam que o chanceler está fora de sua profundidade, uma nova pesquisa mostra

A maioria dos alemães pensa que Olaf Scholz é “sobrecarregado” com suas funções como chanceler, de acordo com uma pesquisa da agência de pesquisas INSA do país. Mais da metade dos entrevistados – 55% – acredita que ele não está pronto para lidar com os desafios que o país está enfrentando, informou o tablóide Bild, que encomendou a pesquisa, na segunda-feira.

No contexto do conflito na Ucrânia e da crise energética, 24% dos alemães acham que Scholz não está à altura do desafio de liderar o governo, enquanto 31% também “mais concordo” com tal avaliação. Uma minoria de 37% acredita que Scholz é capaz de liderar efetivamente a nação através das dificuldades atuais.

Se os alemães pudessem votar diretamente em um chanceler, apenas 27% escolheriam Scholz, segundo a pesquisa. No entanto, Friedrich Merz, líder do maior partido da oposição – a União Democrata Cristã (CDU) – teria ainda menos apoio, com apenas 15% dos alemães dispostos a votar nele. Quase metade dos entrevistados não escolheria nenhum dos dois candidatos.













Outra pesquisa do INSA realizada em setembro também mostrou um baixo nível de apoio ao chanceler. Na época, quase 50% dos alemães disseram que ele não era apto para o cargo. Outros ministros do governo também demonstraram baixos índices de aprovação. A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, teve o pior desempenho na época, com um nível de apoio público de 18%.

As descobertas chegam em um momento em que a Alemanha está enfrentando uma escassez de energia, em parte causada pelo esforço da UE de desistir das exportações de energia russa em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia. A crise elevou os preços do petróleo e do gás, e agora a Alemanha enfrenta o que o Bild descreve como um potencial “inverno arrepiante”, com pessoas aconselhadas a economizar energia diminuindo os níveis de aquecimento em suas casas.

A ajuda militar à Ucrânia também é um tema controverso para o governo alemão. O gabinete de Scholz tem sido repetidamente criticado por Kiev e pelos próprios parceiros de coalizão da chanceler por supostamente não fazer o suficiente para ajudar a Ucrânia e por estar relutante em fornecer armas mais pesadas, como os tanques Leopard 1.

Algumas celebridades e intelectuais alemães pediram ao governo que pare de enviar armas para a Ucrânia, alertando para os riscos de uma escalada e prolongando o sofrimento das pessoas envolvidas no conflito.