Falha no Instagram suspende ‘milhões’ de contas — CMIO

O Instagram disse que está investigando uma súbita suspensão em massa das contas de seus usuários, que aparentemente foi causada por uma falha. A confirmação veio quando milhares de reclamações de Instagrammers furiosos começaram a inundar outras plataformas de mídia social.

“Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar sua conta do Instagram. Estamos analisando e pedimos desculpas pelo inconveniente”, disse. A equipe de comunicação do Instagram disse em um tuitar na segunda-feira.

Muitos usuários da plataforma de propriedade do Facebook receberam notificações informando que suas contas foram suspensas e que foram autorizadas “discordar desta decisão” dentro de 30 dias.

De acordo com o site Down Detector, a interrupção afetou dezenas de milhares de pessoas.

ajuda @Instagram minha conta privada foi bloqueada e tenho tantas fotos de Halloween para postar 😡 ! As contas serão desbloqueadas mais tarde, o que está acontecendo??#instagramdown — Sarah Maxwell Bishop (@smax1980) 31 de outubro de 2022

No entanto, a análise do The Verge sugere que poderia ser “milhões” de usuários, principalmente proprietários de iPhone. Essa estimativa é baseada na escala da queda na contagem de seguidores, que, de acordo com o canal, também foi causada pela falha.

Por que meu @Instagram conta foi bloqueada? Nunca carreguei conteúdo censurável nem comentários dirigidos contra as diretrizes? Por que fui barrado da plataforma?? — Murali S. Ram (@muralisram) 31 de outubro de 2022

A conta do atacante do Manchester United, Cristiano Ronaldo, por exemplo, parecia ter perdido três milhões de seguidores, observou o canal, enquanto a conta principal do Instagram caiu mais de um milhão. Esses números decrescentes, argumenta o The Verge, dão “alguma perspectiva de quantos usuários estão enfrentando o problema”.

De acordo com a plataforma, uma conta do Instagram pode ser suspensa se não seguir as diretrizes, se não puder ser confirmada e se não estiver visível para outros usuários.

Em outubro do ano passado, um bug enviou o Facebook e suas subsidiárias, Instagram, Messenger e WhatsApp, offline. O Twitter na época era um dos poucos grandes gigantes da mídia social a não ser afetado. Em fevereiro, no entanto, milhares de usuários do Twitter também foram atingidos pelo que a plataforma descreveu como um “erro técnico,” dizendo aos usuários que “algo deu errado”.