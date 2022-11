Por que a relação EUA-Saudita está minguando — CMIO

O corte na produção de petróleo da OPEP + ensinou a Washington que a Arábia Saudita não é apenas um estado cliente a ser chamado para atender às necessidades políticas da América em seu próprio detrimento

Recentemente, os Estados Unidos ficaram indignados com a decisão da Arábia Saudita, juntamente com o resto dos países da OPEP +, de reduzir a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia. A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, que havia apostado na boa vontade do reino para facilitar uma queda nos preços do petróleo a fim de isolar a Rússia com um teto de preço de energia, ameaçou rapidamente uma ação de retaliação não especificada contra a monarquia, que foi especulada como potencialmente congelamento das vendas de armas.

A briga, sem dúvida, coloca a relação entre os EUA e a Arábia Saudita em sua trajetória mais baixa de todos os tempos. Apesar de ter ideologias completamente diferentes, os Estados Unidos há muito cortejam a monarquia altamente conservadora como um de seus principais parceiros estratégicos de escolha no Oriente Médio, criando uma longa relação de ganho mútuo que envolveu o acesso americano ao petróleo em troca de segurança para os sauditas. regime, bem como armas e cooperação contra seus inimigos na região.













Esse modelo de relacionamento ‘patrono-cliente’ definiu os laços entre as potências ocidentais, incluindo a França e o Reino Unido, e as outras monarquias do Golfo, incluindo Bahrein, Kuwait, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos. Londres e Paris, as potências coloniais originais que dominaram a região, estabeleceram esse modelo garantindo a independência dessas nações, seguindo o fim do Império Otomano e estabelecendo-as como seus ‘clientes’, permitindo que as nações ocidentais preservassem estratégias, energia , e acesso militar ao Oriente Médio. À medida que o século 20 avançava, os Estados Unidos logo se tornaram o maior patrono dos países do Oriente Médio.

Embora essa parceria tenha permitido que a Arábia Saudita e os outros Estados do Golfo se enriquecessem, 2021-2022 viu sinais crescentes de que, à medida que o mundo muda, a conveniência de tal parceria está começando a definhar, com a disputa da OPEP sendo um ponto de ruptura. Em primeiro lugar, a relação entre os Estados Unidos e os Estados do Golfo é, como mencionado acima, uma parceria de conveniência mútua, e é apenas isso. As perspectivas políticas e culturais drasticamente diferentes dos respectivos países significam que não há conexões baseadas em valores ou ideológicas incorporadas em seu relacionamento. Enquanto os EUA defendem a democracia liberal, a Arábia Saudita defende uma interpretação wahabi linha-dura da lei islâmica, que é o oposto do sistema de valores ocidental.

Apesar disso, os Estados Unidos tornaram-se cada vez mais agressivos em sua política externa, à medida que vários confrontos geopolíticos foram abertos contra a Rússia e a China, e buscaram depender mais prontamente do cumprimento de ‘países amigos’ na tentativa de consolidar sua influência global, incluindo neste caso a Arábia Saudita. Enquanto os países do Ocidente global podem se sentir obrigados a seguir a linha da premissa dos valores que os EUA invocam, estados como a Arábia Saudita não veem seu relacionamento com Washington da mesma maneira e provavelmente reconhecem a cruzada ideológica dos EUA como uma longa responsabilidade -termo para si mesmos. O que acontece com a Arábia Saudita, por exemplo, se os EUA não a usarem mais? Saddam Hussein foi um desses ‘clientes’ antes de se tornar um inimigo.













Como os Estados do Golfo estão preocupados em preservar seus próprios sistemas de valores e independência, eles diversificaram cada vez mais suas relações nos últimos anos com inclinações para a Rússia e a China. Pequim, com sua enorme demanda por energia, também se tornou uma alternativa lucrativa para o Ocidente. Da mesma forma, laços estáveis ​​com Moscou também permitem a cooperação no interesse comum dos países exportadores de petróleo, o que também teve o efeito de reduzir a influência e o domínio ocidentais sobre esses países.

Ao reconhecer isso, por que a Arábia Saudita e os estados da OPEP minam voluntariamente suas próprias receitas de petróleo apenas para atender aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos? O mundo está no meio de uma crise de preços de energia exacerbada pelo conflito na Ucrânia. A Arábia Saudita vê que os EUA e alguns de seus aliados querem propositalmente tentar baixar o preço do petróleo em uma tentativa de tentar prejudicar a Rússia. No entanto, não é assim que o mercado funciona e, por extensão, tal movimento também é um ataque aos interesses sauditas e da OPEP. Embora o reino seja oficialmente neutro em relação à Rússia-Ucrânia, também reconhece que o sucesso de um teto de preço de energia encorajaria o Ocidente a pressionar mais a Rússia, o que também serve para minar a independência geopolítica do reino.

Em outras palavras, se os EUA conseguissem dividir a OPEP exigindo unilateralmente um teto para os preços dos produtos petrolíferos, isso frustraria o próprio propósito da própria organização de proteger os respectivos interesses econômicos desses países. Os Estados Unidos têm sido um parceiro útil para a Arábia Saudita, mas não são amigos. Não faz parte de um ‘bloco’ ou coalizão ideológica, como digamos que o Reino Unido é, mas apenas viu o Ocidente como o parceiro mais útil e lucrativo para atender às suas próprias necessidades políticas. À medida que essas necessidades mudam, as preferências da Arábia Saudita também estão sujeitas a mudanças. Washington está, portanto, aprendendo que o reino não é um estado cliente a ser chamado quando necessário e, portanto, essa parceria muito próxima e muitas vezes contraditória está começando a se desgastar.