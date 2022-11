Anarquistas holandeses ocupam casa de bilionário russo — CMIO

O grupo está protestando contra a riqueza do fundador do Yandex, bem como o conflito na Ucrânia

Invasores ocuparam a propriedade de Arkady Volozh, em Amsterdã, o bilionário fundador do mecanismo de busca russo Yandex. Os membros do grupo dizem que tomaram o prédio do russo sancionado para protestar contra o conflito na Ucrânia, bem como as atividades dos capitalistas. “parasitas”.

Volozh é sancionado pela UE e, como tal, está atualmente proibido de vender ou manter o prédio, informou o NRC na segunda-feira. Com a propriedade no limbo, posseiros se mudaram na quinta-feira, e faixas dizendo “contra a guerra e o capitalismo” agora pendem da fachada do prédio, localizado em uma rua residencial na afluente parte sul da cidade.

O site de notícias holandês observou que a polícia visitou os posseiros, mas o resultado da visita não é claro. Também não está claro quantas pessoas estão hospedadas no prédio ou como conseguiram acesso.













Em um comunicado, os posseiros disseram que eram “contra a guerra, contra a ganância de oligarcas e bilionários e contra os parasitas que o império cria.” Seu sit-in foi encenado “em apoio aos anarquistas ucranianos e russos que estão lutando contra seu estado”, o grupo acrescentou.

Volozh renunciou ao cargo de CEO da Yandex no início deste verão, depois que seu nome apareceu na lista negra de sanções da UE. A empresa, no entanto, continuou a prosperar e anunciou o recrutamento de cerca de 2.000 novos funcionários em julho. No final daquele mês, anunciou planos de vender tecnologia de previsão do tempo para empresas no México e no Brasil.

A Yandex é a maior empresa de tecnologia da Rússia e é usada para cerca de 60% das pesquisas na Rússia. Sua holding, Yandex NV, está registrada em Amsterdã.