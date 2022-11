Ministério das Relações Exteriores da China recebe novo cônsul-geral russo em Xangai

PEQUIM, 1 de novembro – RIA Novosti. O diretor do Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da China, Wu Xi, deu as boas-vindas ao novo cônsul-geral da Rússia em Xangai, Dmitry Lukyantsev, informou nesta terça-feira o serviço de imprensa da Embaixada da Rússia na China.

Especifica-se que o Cônsul Geral realizou uma reunião com o Diretor do Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores da China.

“Wu Xi deu as boas-vindas ao novo cônsul-geral russo, que chegou recentemente à China. As partes discutiram o desenvolvimento de contatos bilaterais na esfera consular e também concordaram em manter uma cooperação tradicionalmente estreita em todas as questões”, disse a embaixada em seu canal Telegram.

A missão diplomática também observou que Lukyantsev agradeceu ao Ministério das Relações Exteriores da China pela calorosa recepção e expressou confiança na força e nas amplas perspectivas das relações russo-chinesas.